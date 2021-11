Stiri pe aceeasi tema

- Compania susține ca va livra anul acesta 2,3 miliarde de doze de vaccin contra noului coronavirus, din cele aproximativ 3 miliarde pe care le va produce in 2021, relateaza Reuters, preluat de HotNews.ro . Ajutat de campania de vaccinare fara precedent demarata la nivel global impotriva pandemiei de…

- Grupul farmaceutic american Pfizer Inc estimeaza incasari de 36 miliarde de dolari din vanzarea vaccinurilor anti Covid-19, in acest an, depașind planurile companiei. Motivele sunt acordurile cu tarile din intreaga lume pentru doze buster si pentru utilizarea vaccinului la copii. In luna iulie a acestui…

- Intr-un raport – intitulat ”O dubla doza a inegalitatii: companiile farmaceutice si criza vaccinurilor impotriva covid-19”, publicat miercuri -, ONG-ul acuza majoritatea acestor laboratoare farmaceutice de faptul ca nu acorda prioritate tarilor celor mai sarace. Amnesty publica acest raport in contextul…

- ”Credem ca Moderna ar putea fi prima care sa foloseasca aceasta noua oportunitate importanta”, a spus el.Compania efectueaza studii clinice pentru un vaccin RSV la adulti in varsta.Miliarde de dolari pentru Pfizer și ModernaModerna si Pfizer /BioNTech sunt deja asteptate sa obtina miliarde de dolari…

- ”Credem ca Moderna ar putea fi prima care sa foloseasca aceasta noua oportunitate importanta”, a spus el.Compania efectueaza studii clinice pentru un vaccin RSV la adulti in varsta.Miliarde de dolari pentru Pfizer și ModernaModerna si Pfizer /BioNTech sunt deja asteptate sa obtina miliarde de dolari…

- In prezent, EMA evalueaza datele privind administrarea celei de-a treia doze, o decizie oficialp fiind așteptata in saptamanile viitoare. Recomandarea EMA vizeaza vaccinul produs de Pfizer/ BioNTech, dar exista o evaluare accelerata și pentru vaccinul produs de Moderna.Joi insa, oficialii EMA au transmis…

- Producatorii de medicamente Pfizer, BioNTech si Moderna vor castiga probabil, in urmatorii ani, miliarde de dolari de pe urma rapelurilor vaccinurilor impotriva Covid-19, pe o piata care ar putea rivaliza cu vanzarile anuale de 6 miliarde de dolari ale vaccinurilor pentru gripa, potrivit analistilor…

- Timp de mai multe luni, companiile au declarat ca se asteapta ca persoanele complet vaccinate sa aiba nevoie de o doza suplimentara din vaccinurile lor pentru a mentine protectia in timp si pentru a evita noile variante de coronavirus. Acum, o lista tot mai mare de guverne, inclusiv din Chile, Germania…