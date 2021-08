Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Manchester City a anuntat, joi, ca a obtinut serviciile fotbalistului Jack Grealish, de la Aston Villa, jucatorul semnand un contract valabil sase ani, anunța news.ro. “Sunt incredibil de fericit ca am venit la Manchester City. City este cea mai buna echipa din tara, cu un antrenor…

- Clubul englez de fotbal Aston Villa a oficializat miercuri transferul atacantului jamaican Leon Bailey de la echipa germana Bayer Leverkusen, informeaza AFP. Bailey a semnat un contract pe patru sezoane cu gruparea din Premier League, valoarea tranzactiei ridicandu-se la 30 milioane lire sterline (aproximativ…

- Clubul englez de fotbal Aston Villa a oficializat miercuri transferul atacantului jamaican Leon Bailey de la echipa germana Bayer Leverkusen, informeaza AFP. Bailey a semnat un contract pe patru sezoane cu gruparea din Premier League, valoarea tranzactiei ridicandu-se la 30 milioane lire sterline…

- ​Arsenal Londra a anunțat, vineri, ca a obținut serviciile fundașului central Ben White, care a evoluat ultima oara la Brighton.În vârsta de 23 de ani, White a semnat un contract pe "termen lung" cu Arsenal.El va evolua cu numarul 4 si transferul s-ar fi realizat pentru…

- Manchester City nu vrea sa mai rateze Liga Campionilor și in noul sezon și pregatește doua transferuri de rasunet. Conform britanicilor de la The Athletic, City vrea sa oferteze doi dintre jucatorii Angliei de la Euro 2020: Jack Grealish (25 de ani, mijlocaș ofensiv), de la Aston VillaHarry Kane (27,…

- Manchester City are doua mari ținte pentru aceasta perioada de mercato: Jack Grealish și Harry Kane, componenți ai lotului Angliei de la EURO 2020. Pentru cei doi fotbaliști, clubul britanic va trebui sa faca, insa, un efort financiar considerabil, motiv pentru care oficialii lui Manchester City au…

- MVP-ul Angliei, Jack Grealish, vrea sa fie titular contra Ucrainei in sfertul EURO 2020, de sambata, ora 22:00. Are cele mai multe assisturi (2), cele mai multe faulturi obținute (7) și patrunderi in careu (5) la doar 115 minute jucate Subiectul verii fierbinți a transferurilor in curtea lui Manchester…

- Șefii lui Manchester City sunt gata sa-i faca toate poftele lui Pep Guardiola pe piața transferurilor. Ultimul nume aparut pe lista cetațenilor este Jack Grealish, mijlocașul lui Aston Villa. Potrivit The Sun, City este pregatita sa ofere 100 de milioane de lire sterline in schimbul internaționalului…