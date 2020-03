Stiri pe aceeasi tema

- Politistii argeseni au aplicat, in ultimele 24 de ore, peste 300 de sanctiuni pentru incalcarea restrictiilor de circulatie, iar un tanar a fost amendat si plasat in carantina pentru ca nu a respectat masurile de izolare, a anuntat, sambata, Institutia Prefectului, potrivit Agerpres. La nivelul judetului…

- Premierul Orban și toți miniștrii, NEGATIV la testul pentru coronavirus. Premierul Ludovic Orban, precum și membri ai Guvernului, au primit rezultatul testului pentru noul coronavirus (COVID-19), acesta fiind unul negativ. In urma acestui rezultat negativ, premierul a epuizat regimul de izolare de 14…

- Marian Dragulescu și-a mutat antrenamentul din sala de gimnastica, acasa, in contextul pandemiei de coronavirus. Sportivul roman a spus ca pregatirea sa pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo a fost afectata.

- Psihoterapeutul Catalina David intra in direct cu noi, de acasa, și ne da sfaturi pentru a ne menține sanatatea mentala in perioada pandemiei de coronavirus care ne obliga sa stam mai mult acasa.Majoritatea companiilor au luat decizia de a-și trimite angajații sa lucreze de acasa sau chiar in șomaj…

- Am stat cinci zile in Milano, la inceputul crizei COVID-19. Și apoi am stat acasa 14 zile, in izolare. Ca sa-i protejez pe ceilalți. Nu am avut in perioada asta niciun fel de simptome. Am lucrat de acasa, am citit și am vazut filme. Pentru toate zilele din trecut in care mi-aș fi dorit sa stau și sa…

- Magdalena Rybarikova (semifinalista la ediția din 2017 a Wimbledon-ului) a anunțat, joi, ca se va retrage din tenisul de performanța dupa disputarea fazei finale a FedCup, de la Budapesta (14-19 aprilie).În vârsta de 31 de ani, Magdalena a reușit cel mai bun rezultat din cariera cu ocazia…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza joi ca la nivel național sunt in carantina instituționalizata 38 de persoane testate pentru a vedea daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte peste 11.000 de persoane sunt in izolare acasa.La nivel național sunt in carantina instituționalizata…

- O persoana domiciliata in Blaj a fost identificata, pe strada, deși aceasta ar fi trebuit, conform prevederilor legale, sa fie la domiciliu pentru o perioada de 14 zile de la intrarea in tara. Inspectorii DSP au sancționat persoana in cauza cu amenda in cuantum de 10.000 lei, pentru incalcarea prevederilor…