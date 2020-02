Stiri pe aceeasi tema

- Disclosure și Khalid fac din nou echipa și au lansat melodia ”Know Your Worth”. Dupa ce anul trecut aceștia au colaborat pentru piesa ”Talk”, de pe albumul ”Free Spirit” al lui Khalid, piesa ce a fost nominalizata la Grammy, duo-ul englez și tanarul Khalid au lansat ”Know Your Worth”, o melodie dance,…

- In caz ca te intrebai ce altceva poate sa faca Elon Musk, raspunsul e simplu: orice. CEO-ul Tesla a lansat „Don’t Doubt ur Vibe”, o melodie ce poate fi auzita lejer la orice festival de EDM din lume. Elon Musk a lansat melodia pe platforma Soundcloud prin Emo G Records, iar pe artwork apare cel... View…

- E cam la fel de fiecare data: dupa ce se termina punem in functiune un counter imaginar si numaram zilele ramase pana la urmatorul moment in care dansam pana la epuizare, ridicam mainile in aer, sharuim zambete cu necunoscuti, ne facem noi prieteni. Asta e starea de asteptare pana la viitorul festival.…

- Germanul Boris Brejcha și-a facut intrarea in TOP 100 DJ Mag pe locul 85, ediția 2019, iar astazi și-a lansat noul album intitulat „Space Diver„. E un material despre care s-a vorbit in ultimele luni, este plin de emoție și simți asta la fiecare din cele 10 piese incluse in acest LP; e o combinație...…

- Cantareata americana Selena Gomez a lansat cel mai recent album al sau, „Rare”. Albumul, primul de la „Revival”, din 2015, abordeaza cativa ani tumultuosi din viata vedetei pop, care au inclus probleme de sanatate, un transplant de rinichi si mai multe relatii esuate. Daca in principalul single de pe…

- “Se zice ca iubirea adevarata și imposibila incepe atunci cand se termina, dar de-a lungul anilor, eroul piesei continua s-o caute și sa o aștepte la intersecția timpurilor, acolo unde acele ceasului sunt doar niște ace simple”, spune Mark Stam. Filmarile pentru „Waiting” au durat aproape 7 ore, iar…

- Domnul Søren Jensen, Ambasadorul Regatului Danemarcei in Romania, este un diplomat care surprinde pentru al doilea an consecutiv in Romania, alegind sa re-lanseze azi piesa scrisa și interepretata de el alaturi de colegii de la ambasada, una care are un scop umanitar – sa stranga fonduri pentru MagicHome…

- Trupa irlandeza U2, aflata in turneu in Australia, a lansat single-ul „Ahimsa”, colaborare cu muzicianul indian AR Rahman, premiat cu Oscar si Grammy, potrivit news.ro.Luna viitoare, pe 15 decembrie, U2 va concerta pentru prima data in India, in Mumbai, in turneul aniversar „The Joshua Tree”.…