Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a fost externat duminica din spitalul din Londra unde a fost tratat timp de o saptamana dupa ce a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, a anuntat Downing Street, transmit agentiile internationale de presa. „Premierul a iesit din spital pentru a continua convalescenta…

- Recuperarea lui Boris Johnson dupa infectia cu coronavirus decurge bine, reiese din spusele tatalui acestuia, care a facut vineri dimineata o scurta declaratie. "Boris Johnson are nevoie de o perioada de readaptare si odihna inainte sa se intoarca la munca", a afirmat Stanley Johnson, preluat de…

- Logodnica gravida a lui Boris Johnson nu a putut fi alaturi de acesta in momentul in care a fost testat pozitiv cu coronavirus. Carrie Symonds a postat o fotografie cu un curcubeu și un emoji, alaturandu-se altfel inițiativei de a mulțumi eroilor din spitale care fac tot posibilul sa salveze…

- Boris Johnson, prim-ministrul Regatului Unit, a ieșit joi de la terapie intensiva. Acesta a inceput sa se simta mult mai bine Conform unui comunicat emis joi de Downing Street Nr. 10, Boris Johnson va fi monitorizat cu atenție in continuare, potrivit digi24.ro. Premierul, infectat cu coronavirus in…

- Premierul ”are o dispozitie foarte buna”, a spus purtatorul de cuvant. Citește și WhatsApp introduce o restrictie dura, in contextul crizei COVID-19. Se limiteaza numarul de contacte la care trimitem un mesaj Liderul Partidului Conservator a anuntat pe 27 martie ca a contractat COVID-19,…

- Anthony Joshua, campion mondial la box, categoria grea, in versiunile IBF, WBA si WBO, s-a izolat, dupa ce a flat ca Prințul Charles a fost testat pozitiv la coronavirus de tip nou. Boxerul britanic participase cu 16 zile in urma la doua reuniuni la Westminster Abbey, unde s-a aflat si Printul Charles,…

- Boris Johnson vrea sa recurga la amenintarea impunerii unor suprataxe mari in negocierile comerciale cu Uniunea Europeana (UE), Statele Unite si alte tari, cu scopul de a exercita presiuni asupra acestora sa incheie acorduri cu Marea Britanie. Potrivit The Times, citat de Reuters, liderul…

- Recenta intalnire intre presedintele rus Vladimir Putin si premierul britanic Boris Johnson a fost constructiva, a dat asigurari marti Kremlinul, in contextul in care Londra a evocat o intrevedere mai tensionata, transmite AFP potrivit Agerpres. ''In ansamblu, intalnirea a fost destul de scurta,…