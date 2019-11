Peliculele ''J'Accuse'', in regia lui Roman Polanski, ''Dolor y Gloria'', realizat de Pedro Almodovar, si ''Il Traditore'', in regia lui Marco Bellocchio, se afla in fruntea nominalizarilor pentru cea de-a 32-a editie a premiilor Academiei de Film Europene (EFA Awards), care vor fi decernate pe 7 decembrie, la Berlin, potrivit site-ului oficial al evenimentului.



La categoria "cel mai bun film european" au fost nominalizate peliculele ''J'Accuse'' (Franta, Italia), regia Roman Polanski, ''Les Miserables''…