J-Lo merge la sala doar cu genti de mii de euro Jennifer Lopez este cunoscuta pentru extravagantele sale si pentru faptul ca adora opulenta. Dupa ce a purtat haina blana pe ploaie si a aparut cu un pahar de Starbucks incrustat cu cristale , acum isi etaleaza gentile scumpe, de fiecare data cand merge la sala. Up and at ‘em rise and shine… about to get in this workout in my new leggings…Thanks @niyamasol !!!! #gettingitin A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Mar 7, 2018 at 8:25am PST Ieri, in Miami, a purtat un echipament normal de antrenament, negru, accesorizat cu o geanta Valentino, rosie.…