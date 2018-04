J. Cole a lansat albumul „KOD”

Stiri pe aceeasi tema

- “Who You Are” este pe punctul de a cuceri Italia, clasandu-se pe locul 18 in cel mai recent Top Airplay Italia. Alte performante includ: #2 Topul Spotify Viral #20 Itunes #23 Shazam Dupa ce a petrecut 9 saptamani pe locul 1 in topul Media Forest, cel mai recent single Mihail este pe punctul de a cuceri…

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” gazduiește miercuri, 28.02.2018, incepand cu ora 13.00, in sala “Acad. Dinu C. Giurescu”, lansarea volumului „Bandele de strada”, autor Luca Vincenti. Evenimentul va fi moderat de conf. univ. dr. Alice Florescu-Bleotu, Președinte al “Clubului ...

- Bandai Namco va lansa Gundam Breaker și pe PC, daca este sa dam crezare doua zvonuri independente, ambele plauzibile. Comisia de clasificare a jocurilor video din Brazilia a listat pe site-ul sau Gundam Breaker pentru PlayStation 4 și PC, iar Bandai Namco a lansat un newsletter unde anunța…

- Edenred a lansat in Spania aplicatia Android PayTM, care le asigura angajatilor posibilitatea de a plati cu tichete de masa prin smartphone. Cu peste zece milioane de tranzactii mobile deja efectuate in 2017, Edenred a devenit primul jucator din industrie care a lansat un portofoliu global multi-brand…

- 16 martie este termenul limita pentru depunerea de catre asociații sau fundații a proiectelor culturale in vederea obținerii de cofinanțare pe ghidul lansat de Primaria Brașov. Vineri, 16 februarie, a fost lansat anunțul și publicat pe site-ul primariei și ghidul de finanțare pentru aceste proiecte.…

- Fundația Comunitara Covasna (HKA) va distribui 1.500 de puieți de pomi fructiferi autohtoni in cinci localitați din județ, in cadrul programului „Un copac pentru generația urmatoare”. Puieții vor fi distribuiți pe baza de aplicații, iar acestea pot fi deja depuse. Lansat cu aproximativ trei ani in urma,…

- Proiectul apartine celor de la Unibet, una dintre cele mai mari si mai respectate companii din lumea jocurilor de noroc online, prezenta si in Romania de aproximativ 3 ani. Noul brand are in spate o poveste interesanta si intra pe piata cu o campanie agresiva de marketing. Jucatorii vor avea…

- Asociația C4C – Communication for Community (www.c4c.ro), impreuna cu Asociația Centrul de Resurse pentru Organizațiile Studențești (www.cros.ro, www.universitateaalternativa.ro), anunța demararea proiectului Lin Start-up (SMIS 106058), proiect contractat in cadrul Apelului Romania Start-Up Plus, ce…