- Legatura dintre Metallica și J Balvin pare ceva mai greu de facut, dar totuși muzica reușește sa lege doi artiști veniți din lumi diferite. J Balvin se alatura campaniei celor de la Metallica – “The Metallica Blacklist”, o reinterpretare a faimosului album ”The Black Album” de catre alți artiști celebri.…

- “Vrei sa te mint?” este o piesa ce relateaza povestea unei iubiri cu nabadai, in care, deși cei doi implicați in relație se joaca de-a șoarecele și pisica, nu s-ar putea imagina sa fie impreuna cu altcineva: “Ce conteaza ca alții ma vor? / Cand ți-am zis ca doar pe tine te vreau, pai te... View Article

- Avem piesa noua de la Alessia Cara! Videoclipul piesei va fi transmis in premiera de MTV și in Times Square. Cunoscuta pentru performanțele live pline de emoție, Alessia Cara anunța și un ”turneu” pe la mai multe emisiuni populare din SUA pentru a-și promova noul single, dar mai ales pentru a vorbi…

- Post Malone lanseaza „Motley Crew”, piesa principala de la un proiect documentar care va fi lansat in curand. Post Malone a lansat și un videoclip pentru piesa „Motley Crew”, regizat de Cole Bennett și co-produs de DreVision Media. Filmat la Auto Club Speedway, videoclipul prezinta vedetele NASCAR Denny…

- Piesa “In Da Getto” este produsa de Skrillex și Tainy, fiind o piesa de vara, perfecta pentru orice petrecere. Nu rata videoclipul, pentru ca in el apare star-ul Tik Tok, Khaby Lame, alaturi de Mufasa, unul dintre cei mai cunoscuți dansatori de pe platforma. Melodia conține elemente din hit-ul anilor…

- Dupa ce Amuly și Liviu Teodorescu au adus piesa in premiera la Liza și Fere, luni seara la Virgin Radio Romania, azi a venit și momentul lansarii clipului pentru ”Modestia”. „Modestia” este o piesa despre importanța sinceritații cu sinele atunci cand atingi succesul. Artiștii cauta sa transmita, inclusiv…

- Metallica va sarbatori pe 10 septembrie 30 de ani de la lansarea faimosului „The Black Album”. Cu aceasta ocazie, muzicienii au prevazut o dubla lansare: reeditarea clasicului disc si „The Metallica Blacklist”, un album imaginat cu cele mai mari staruri ale momentului. Reeditarea „Black Album” va propune…

- A trecut jumatate de an fara noutați, dar pare ca așteptarea a meritat. Mabel lanseaza acum prima piesa din 2021 – „Let Them Know”. Așteptarile sunt destul de mari, mai ales ca Mabel a caștigat premiul BRIT Award pentru Best Female Solo Artist, a depașit 4 miliarde de stream-uri și 2.2 milioane in vanzari…