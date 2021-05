Stiri pe aceeasi tema

- Izvorul tamaduirii este una dintre cele mai semnificative sarbatori creștine inchinate Maicii Domnului și miracolelor pe care ea le-a infaptuit pentru credincioși. Izvorul tamaduirii mai curge și azi pe meleagurile Istanbulului, ocrotit de zidurile de piatra ale unui lacaș creștin. Sarbatoarea Izvorul…

- „Joia Rea” este o zi de care credincioșii se tem, deoarece, daca nu este respectata cum se cuvine, Joia din Saptamana Luminata este o zi razbunatoare și necurata, potrivit credințelor. Mai este cunoscuta si ca Joia Verde, o zi in care se cinstesc holdele, gradinile si granele. Cine munceste in aceasta…

- Vinerea Mare este sarbatorita de crestinii ortodocsi, anul acesta, pe 30 aprilie. Cunoscuta si ca Vinerea Pastilor, Vinerea Seaca sau Vinerea Patimilor, aceasta este o zi de doliu a intregii crestinatati pentru ca in aceasta zi a fost rastignit si a murit Iisus Hristos, Mantuitorul lumii. In aceasta…

- In aceasta perioada din an, creștinii ortodocși sarbatoresc cea mai importanta zi, Invierea Domnului. De-a lungul timpului au existat tradiții și obiceiuri legate de Nașterea Domnului. Aceste tradiții și obiceiuri se mai pastreaza și astazi in anumite zone din țara. De exemplu in zona județului Galați…

- Buna Vestire este praznuita de Biserica pe 25 martie. Buna Vestire sau popular Blagovestenia (termenul slav corespunzator celui de Buna Vestire), este praznicul in amintirea zilei in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare ca va naste pe Fiul lui Dumnezeu. Buna Vestire este prima sarbatoare…

