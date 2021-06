Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Soveja va inființa un Serviciu de Gospodarire Comunala (SGC), serviciu care va avea ca atribuții salubrizarea, precum și administrarea domeniului public și privat al comunei. Acesta se va afla in subordinea Consiliului Local și va permite, spun autoritațile locale, o gospodarire mai eficienta…

- Ședința ordinara a Consiliului Local al Municipiului Sebeș va avea loc in data de 27 mai 2021, incepand cu ora 14.00, in sala de evenimente ”Radu Stanca” a Centrului Cultural ”Lucian Blaga” Sebeș. Ordinea de zi poate fi consultata accesand link-ul de mai jos. https://www.primariasebes.ro/ordinea-de-zi-sedintelor-de-consiliu/…

- Marian Vanghelie „a ignorat totat promisiunile electorale si a urmarit doar sa isi sporeasca veniturile in mod ilegal”, scrie judecatorul de la Tribunalul București in motivarea sentinței de 11 ani și 8 luni de inchisoare acordata saptamana trecuta fostului primar al Sectorului 5, potrivit ȘtirileProTV…

- Bugetul municipiului Iași nu a primit aviz favorabil nici in ședința de astazi a Consiliului Local, fiind votat doar de consilierii PNL și PMP. Liderul consilierilor social-democrați, Bogdan Balanișcu, a declarat ca este momentul ca PNL și USR sa iși asume guvernarea locala și sa implementeze bugetul.…

- Plenul Consiliului Local Varteșcoiu a aprobat bugetul comunei pentru acest an. Primarul Viorel Mirza a anunțat ca și in acest an cele mai mari sume vor merge pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii locale. „In ședința ordinara a Consiliului Local al comunei Varteșcoiu, a fost aprobat bugetul…

- Profesorii din Sectorul 5 al Capitalei vor primi vouchere educaționale in valoare de 1.000 de lei pentru a participa la cursuri de dezvoltare a competențelor digitale, porivit unei hotarari adoptate in ședința Consiliului Local. Consiliul Local al Sectorului 5 a adoptat in ședința din aceasta saptamana…