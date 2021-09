Izolația termică a podurilor și mansardelor cu fibră de lemn – beneficii pe care nu le cunoșteai Te pregatești sa izolezi un pod, o mansarda, un perete ori chiar un acoperiș? Fibra de lemn iți acopera toate aceste nevoi, intr-o maniera ecologica, sanatoasa și performanta. Afla mai multe in articolul de azi! Avantajele izolației cu fibra de lemn Pulverizata sau suflata, aceasta soluție eco iți garanteaza urmatoarele beneficii: Non-toxic, nu elimina gazeRealizat dintr-o resursa regenerabilaAmprenta de carbon incorporata redusa sau negativaOmogenaDensa, dar deschisa la vapori, acționeaza ca un tampon de umiditate care ofera o rezistența ridicata la transferul de calduraUșor de manevrat cu și… Citeste articolul mai departe pe timisoara.biz…

