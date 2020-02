Izolaţi la domiciliu! Tot mai mulţi cărăşeni fug din Italia! CARANSEBEȘ – Șase persoane s-au prezentat astazi la Spitalul Municipal de Urgența Caransebeș pentru a fi evaluate in cazul unei eventuale contaminari cu coronavirus, mai ales ca veneau din zone apropiate de cele 11 focare din Italia! Trei dintre acestea au fost deja trimise acasa, la Maciova, unde se afla in carantina la domiciliu, dupa cum ne-a informat managerul SMUC, Adrian Cican. O a patra persoana a avut parte tot de izolare la domiciliu, iar alte doua așteptau sa fie evaluate de medicii de la Urgențele spitalului. „Barbatul e doar din zona adiacenta, nu e din cele 11 din Italia care se afla… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

