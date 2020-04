Stiri pe aceeasi tema

La data de 30.03.2020, in jurul orei 21:40, polițiștii Secției de Poliție Rurala Șoimuș au fost sesizați de o femeie

Autoritatile anunta ca au fost inregistrate inca trei decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, fiind vorba despre pacienti

O asociatie din Timisoara a organizat o strangere de fonduri pentru Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, unde

Un test clinic european menit sa evalueze patru tratamente experimentale in lupta impotriva noului coronavirus a inceput in Franta, a

- Secretarul de stat Raed Arafat trage un semnal de alarma privind nunarul mare de romani care aleg sa ignore recomandarile autoritaților și sa iasa din casa, chiar și pentru actrivitați care nu sunt esențiale. “Mai multe persoane au sunat sa spuna ca sunt prea multi care au iesit la plimbare si la gratare…

Comitetul National pentru Situații Speciale de Urgența (CNSSU) a decis, astazi, inchiderea școlilor si gradinițelor timp de o saptamana. Astfel,

- ​Un nou „scandal” planeaza în jurul marcii Volkswagen, de data aceasta pe subiectul mașinilor electrice și pornit din fake news – știri false. Concret, „cartoful fierbinte” vizeaza modelul electric Volkswagen ID.3, care 1) n-ar avea software-ul finalizat și 2) livarile…