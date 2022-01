In multe cazuri, izolarea intregii cladiri este fie imposibila, fie foarte costisitoare. Daca ai un apartament intr-un bloc, de obicei nu poți interfera singur cu structura fațadei. La randul sau, in cazul unei case unifamiliale, izolarea poate fi o investiție care necesita cheltuieli considerabile. Totuși, pe cont propriu, la un cost redus, se poate asigura o izolare adecvata a ferestrelor, care sunt adesea un punct critic in izolarea termica a apartamentului. Izolarea termica cu plexiglas pe fereastra este o soluție care este din ce in ce mai utilizata in țarile occidentale. Se pare, ca geamurile…