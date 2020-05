Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat joi ca regula intrarii in izolare pentru cetatenii care se intorc in Romania din alte state va fi mentinuta pana la 15 iunie, exceptie facand cei care revin din state in care nu exista nivel de raspandire care sa impuna intrarea in izolare, informeaza AGERPRES . “Pana…

- "Pana la data de 15 iunie, da. Toti cei care se intorc din tari care sunt conform evaluarilor INSP tari cu un nivel ridicat de raspandire a virusului, cand se intorc trebuie sa intre in izolare 14 zile, izolare la domiciliu. Carantinarea se va face numai la cerere. Aceasta regula ramane pana la data…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi, ca toți cetațenii romani care se intorc din tari care au un grad ridicat de raspandire a coronavirusului trebuie sa stea 14 zile in izolare la domiciliu. Masura privind intrarea in izolare, la intrarea in tara, va fi valabila pana la 15 iunie, a mai spus premierul…

- Ministrul Nelu Tataru a declarat, duminica, la Antena 3, ca transformarea carantinei institutionalizate in izolare la domiciliu, a dus la revenirea multor romani in tara, in aceste zile. "Cei care se intoc in tara nu respecta distantarea sociala", a spus Tataru, din nerabdarea de a ajunge mai repede…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a transmis, sambata, un mesaj cu prilejul Zilei Europei in care afirma ca acest virus care afecteaza atat romanii, cat si populatiile celorlalte state, ne arata ca doar o Europa solidara poate trece mai usor peste orice provocare. Potrivit ministrului,…

- Deoarece coronavirusul a ajuns aproape in fiecare tara din lume, impactul negativ al pandemiei asupra economiei globale este asteptat sa fie enorm. Fiecare sector al economiei va fi afectat. Cu toate acestea, unele companii pot vedea efectiv o cerere crescuta pentru serviciile lor in aceste conditii,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va fi instituita izolarea obligatorie pentru toți cetațenii printr-o Ordonanța Militara. Iohannis a precizat ca aceasta Ordonanța va intra in vigoare de miercuri, 25 martie.Citește și: OFICIAL - 762 de cazuri de infecție cu coronavirus, in Romania:…

- Izolarea la domiciliu este o gluma in Romania. Autoritațile spera sa ne fereasca de o epidemie rugandu-i pe romanii care vin din zone infectate sau care au intrat in contact cu persoane bolnave sa stea izolați la domiciliu. Romanii insa fac ce și cum au chef, caci autoritațile nu ii pazesc in niciun …