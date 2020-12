Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de vineri toate persoanele care vor intra in Republica Elena vor fi obligate sa se autoizoleze la domiciliu pentru o perioada de trei zile. Anunțul a fost facut, joi, de Ministerul Afacerilor de Externe. De asemenea testul pentru Covid-19 ramane valabil in continuare pentru cei care merg in…

- Lockdown-ul a fost prelungit in Grecia pana anul viitor, pe 7 ianuarie 2021, din cauza situației epidemiologice care in continuare este ingrijoratoare. MAE anunța ca Grecia a schimbat din nou condițiile de calatorie pentru straini. Toți cei care calatoresc in Grecia in perioada 18 decembrie 2020 – 7…

- Toate persoanele care vor intra in Republica Elena de vineri pana pe 7 ianuarie 2021, pe la frontierele terestre, aeriene sau maritime, vor fi obligate sa se autoizoleze la domiciliu pentru o perioada de trei zile, a informat, joi, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit unui comunicat de presa…

- Italia schimba condițiile de calatorie și de intrare pe teritoriul țarii din cauza contextului epidemiologic actual. Noile masuri se aplica de vineri, 4 septembrie, și sunt valabile pana pe 15 ianuarie 2021 Noi reguli pentru romanii care calatoresc in Italia. Romanii care calatoresc in Italia nu mai…

- Toate persoanele care ajung in Grecia, indiferent de tara din care vin si de mijlocul de transport folosit, trebuie sa prezinte un test PCR facut cu cel mult 72 de ore inainte, cu rezultat negativ pentru COVID-19. MAE anunta ca au fost instituite noi masuri pentru intrarea in Grecia, de marti fiind…

- Toate persoanele care intra in Republica Elena au obligatia de a completa formularul PLF (Passenger Locator Form) cu cel putin 24 de ore inaintea inceperii calatoriei, indiferent de tara din care sosesc, aceasta masura fiind valabila de marti, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe…

- Incepand cu data de 29 octombrie 2020, nu mai este permisa circulatia prin punctul de trecere a frontierei Kulata (Republica Bulgaria) – Promachonas (Republica Elena) in intervalul orar 00:30 – 05:00 The post AVERTISMENT pentru romani. Grecia recurge la restricții dure,nu mai este permisa circulatia…

- Barurile și localurile, controlate de polițiști, pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-Cov-2 In cursul zilei de ieri, 17 octombrie a.c., polițiștii vranceni au intensificat acțiunile de verificare a respectarii masurilor impuse pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei Covid – 19…