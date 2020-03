Stiri pe aceeasi tema

- Lista cu tarile care au peste 500 de cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus, in cazul carora se impune izolarea la domiciliu a cetatenilor romani ce vin din acestea, a fost actualizata, fiind adaugata si Malaezia, informeaza Agerpres.

- Sute de constanteni s au intors in aceste zile acasa din zone de risc de pe mai multe continente si au intrat in autoizolare la domiciliu. In localitatea constanteana Cuza Voda au ajuns miercuri noaptea 14 localnici care au muncit in Florenta, Italia. Primarul comunei, Viorel Dulgheru, spune ca toate…

- Potrivit sursei citate, cinci persoane venite din Italia au refuzat sa intre in centrul de carantina. Oamenii au incercat sa convinga autoritațile ca nu au semne de boala și ar trebui sa mearga acasa. Abia dupa ce polițiștii au intervenit sa aplaneze scandalul, oamenii au acceptat sa ramana in centru.Dupa…

- Dat fiind faptul ca epidemia de Coronavirus poate sa ne faca rau ție și noua, celor de acasa, te rugam sa fii parte a soluției de stopare a raspandirii. Carantina sau izolarea la domiciliu au devenit obligatorii in cateva situații: – Daca vii dintr-o zona ROȘIE trebuie sa declari acest lucru și vei…

- Patronul tamplariei din comuna Draguțești, care apare in imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale primariei, alaturi de cei doi italieni, este membru Pro Romania și a intrat in contact și cu alți colegi. Acesta este izolat la domiciliu, unde i-au fost recoltate de doua ori analize.Tanarul…

- Zeci de persoane din Prahova care s-au intors recent din Lombardia și Veneto, zone din Italia unde a fost confirmat prezența coronavirusului, sunt autoizolate la domiciliu in mai multe localitați din județ. Potrivit reprezentanților Direcției de Sanatate Prahova, niciunul dintre prahoveni nu prezinta…

- Ziarul Unirea Cați bani incaseaza angajații care stau in carantina la domiciliu din cauza coronavirusului Cați bani incaseaza angajații care stau in carantina la domiciliu din cauza coronavirusului Romanii care sunt suspecți de coronavirus și sunt nevoiți sa stea acasa in carantina nu primesc sume mari…

- Sume surpriza. Romanii care sunt suspecți de coronavirus și sunt nevoiți sa stea acasa in carantina nu primesc sume mari de bani, așa cum probabil unii se așteptau. Conform legii, cei care stau acasa in carantina primesc 75% din salariul lor legal.Citește și: Comisia Naționala de Prognoza…