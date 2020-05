Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus și, mai ales, recomandarile autoritaților legate de distanțarea sociala , au adus parinții din lumea intreaga in pragul disperarii. In mediul virtual, au aparut numeroase voci care au povestit, intr-un mod dramatic sau amuzant, despre haosul de acasa, unde majoritatea incearca…

- Țarile care au avut rezultate bune in lupta impotriva pandemiei cu Covid-19 sunt cele in care exista un grad ridicat de incredere la nivelul societații și mai ales intre cetațeni și autoritați – este una din concluziile unei dezbateri Carnegie cu titlul „Autocrați versus democrați”, care s-a concentrat…

- Lumea occidentala, aflata in plina pandemie covid-19, marcheaza vineri 75 de ani de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, iar Germania indeamna la ”mai multa cooperare” impotriva noului coronavirus, tot mai ucigas, in pofida unei iesiri din izolare in numeroase tari din Europa, relateaza…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel miercuri la guverne sa tina cont in mod special de miliardul de persoane cu handicap care traiesc in lume, in diferitele lor raspunsuri la pandemia de COVID-19, potrivit AFP, titreaza Agerpres. Aceste persoane au deja si in vremuri normale dificultati…

- Pandemia de COVID-19 s-a soldat cu 211.185 de morti in lume dupa izbucnirea sa in decembrie in China, potrivit unui bilant intocmit de AFP din surse oficiale si valabil pana marti, la ora 11.00 GMT.Peste 3.030.240 de cazuri de infectare au fost diagnosticate oficial in 193 de tari si teritorii…

- ”Pandemia ne-a afectat total afacerea. Am fost primii loviți și primii închiși. Ne-am repliat un pic pe parcurs, am trecut pe livrari acolo unde am putut. Dar am ramas la o treime din venituri. La începutul crizei am redus programul (și salariile) angajaților. Acum, o parte sunt în…

- Cercetatori de la Imperial College din Londra au realizat modele pentru dinamica epidemiei in Europa si au estimat franarea contagiunii cu SARS-CoV-2 datorata diferitelor masuri luate in tarile studiate la date diferite unele de altele.Masurile luate in calcul sunt carantina pentru bolnavi, inchiderea…

- Pandemia de coronavirus ii sperie și pe vloggeri. Selly, puștiul care face senzație pe Internet cu videoclipurile sale și-a luat masuri drastice de precauție pentru a se proteja de virusul ucigaș din China.