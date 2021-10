Stiri pe aceeasi tema

- In general, politica se hraneste din conflicte, dar dreapta are un ascendent fata de stanga, mai molateca, mai aplecata spre compromisuri. De exemplu PSD a sustinut un guvern de dreapta, asa cum a fost cazul guvernului Tariceanu, dar niciodata PNL nu a sustinut un guvern de stanga. In anul 2020, sub…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri, la congresul UDMR , ca PNL și USR-PLUS au doua congrese competitive și ca spera sa se ajunga cât mai repede la un deznodamânt democratic pentru a se pune capat crizei politice. "Toate formațiunile politice aflate în Coaliția…

- Orban a transmis ca actuala criza politica va avea consecințe și asupra aprobarii Planului Național de Redresare și Reziliența. Liderul PNL a amintit ce a insemnat guvernarea PSD și le-a transmis liberalilor din Constanța ca singura soluție decenta este guvernarea in formula stabilita dupa alegerile…

- Alianta USR-AUR trebuie sa propuna o solutie pentru rezolvarea crizei politice, afirma presedintele PSD, Marcel Ciolacu, care argumenteaza ca inlocuirea lui Florin Citu cu Ludovic Orban sau cu Dan Barna nu rezolva problemele romanilor. "Citu trebuie sa plece! Dar, odata cu el, trebuie sa plece si Barna,…

- Cu siguranța, batalia Orban – Cițu pentru președinția Partidului Național Liberal (PNL), care se va incheia in 25 septembrie 2021, ține capul de afiș al politicii romanești din aceasta vara și acopera „cu succes” toate celelalte evenimente. La zi, batalia a intrat in faza finala, fiind deja facute…

- Marți seara, tabara lui Florin Cițu s-a intalnit la Vila Lac.”S-a convocat BPN statutar. Va fi la 10:30.Am incercat sa il convoace actualul președinte al partidului, dar nu a dorit. Noi consideram ca Romania trebuie condusa. Il vom valida pe Dan Vilceanu pentru funcția de ministru al Finanțelor. In…

- Presedintele CJ Cluj, Alin Tise (PNL), tine sa evidentieze faptul ca o multime dintre liderii PNL care au anuntat ca sunt alaturi de Florin Citu in cursa pentru sefia PNL au disparut subit in momentul in care a izbucnit scandalul cu episodul bahic din SUA al premierului. „Au intrat in pamant. S-au ascuns,…