- Conform site-ului american de calatorii „The Travel”, Sibiul se claseaza pe locul doi in topul celor mai ieftine destinații turistice din Europa, cu un buget estimat de 509 dolari de persoana pentru o saptamana. Cunoscutul site american a clasat orașul Sibiu pe locul doi, imediat dupa Varna. Tot pe…

- Preafericitul Parinte Tihon, Arhiepiscop de Washington și Mitropolit al Intregii Americi și al Canadei (Biserica Ortodoxa a Americii), a vizitat Manastirea Putna in perioada 4-5 iunie 2024. Arhim. Melchisedec Velnic, starețul obștii, și parinții l-au intampinat cu cinste și l-au condus in biserica manastirii,…

- Limba si literatura noastra trebuie duse mai departe, pentru ca ”e felul nostru de a fi pe aceasta lume”, le-a spus presedintele Academiei Romane, istoricul Ioan-Aurel Pop, celor prezenti astazi laTargul Bookfest, la lansarea cartii sale „Moldova medievala vazuta dinspre Transilvania”. Ioan-Aurel Pop…

- Leul s-a depreciat, miercuri, in tranzacțiile de la Banca Naționala a Romaniei (BNR), fața de moneda unica europeana și dolarul american. BNR a anunțat un curs de referința de 4,9762 lei pentru un euro, de la un curs de 4,9759 lei, inregistrat marți. Dolarul a ajuns la 4,5851 lei, de la un curs de 4,5755…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a semnat un acord strategic cu Periscope Aviation, producator american de drone militare si civile 24 mai 2024. Ințelegerea a fost stabilita in prezenta Ambasadoarei SUA, Kathleen Kavalec, dupa ce s-a semnalat o cerere tot mai mare de astfel de…

- Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, a anunțat astazi, la deschiderea Expoziției Internaționale Black Sea Defense and Aerospace (BSDA) 2024, o serie de masuri ambițioase pentru revitalizarea industriei naționale de aparare. In contextul geopolitic actual, marcat de conflictul din Ucraina și de cerințele…

- Președintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. a declarat sambata ca țara va „apara cu fermitate ceea ce este al nostru”, intr-o referire puțin voalata la tensiunile tot mai mari cu China din cauza disputelor maritime, scrie Reuters, potrivit Mediafax.Comportamentul impotriva intrușilor care nu respecta…

- Regele Charles iși va relua indatoririle publice dupa progresele inregistrate in tratamentul impotriva cancerului. Regele Charles al Marii Britanii va relua treptat angajamentele publice in urmatoarele saptamani, dupa ce a facut progrese incurajatoare in tratamentul impotriva cancerului, a anunța…