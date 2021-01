Ivermectina, medicament controversat anti-COVID, autorizat într-o țară UE Controversatul medicament Ivermectina, care a provocat intense dispute in lumea medicala, inclusiv in Romania, va fi autorizat pentru a fi folosit ca tratament anti-COVID intr-o șara din Uniunea Europeana. Medicamentul utilizat in general pentru animale, dar care intre timp se pare ca este eficient pentru a trata Covid-19 va fi autorizat drept tratament de catre […] The post Ivermectina, medicament controversat anti-COVID, autorizat intr-o țara UE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Romania restricționeaza temporar numarul de noi vaccinuri anti-COVID la maximul 16.800/zi la nivel național, ca urmare a intarzierii livrarii dozelor de catre companiile farmaceutice producatoare, . „Sarcina comuna pentru MApN, MAI și Ministerul Sanatații. Avand in vedere ritmul de…

- Un transport de medicamente anti-COVID pe care Gigi Becali voia sa il aduca in Romania a fost blocat la frontiera. Medicamentele de proveniența ruseasca ar fi interzise in Uniunea Europeana. Gigi Becali a comandat zeci de mii de doze de Ivermectina și Arbidol, medicamente care sunt interzise in UE,…

- Amanarea rapelului la vaccinul anti-COVID, luata in considerare in alte state, ar putea fi o soluție și pentru Romania, in ideea de a imuniza cat mai multe persoane, in condițiile in care stocurile sunt limitate. Administrarea celei de-a doua doze de vaccin anticoronavirus poate fi amanata și in Romania,…

- Comisia Europeana a publicat prospectul tradus in limba romana la vaccinul anti-COVID. Denumirea comerciala a acestuia este Comirnaty concentrat pentru dispersie injectabila – Vaccin de tip ARNm COVID-19 (cu nucleozide modificate) si este indicat pentru imunizare activa pentru prevenirea COVID-19 cauzat…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca vaccinarea incepe in Romania și in Uniunea Europeana pe 27 septembrie, garanteaza pentru siguranța serului și ii indemna pe romani sa se vaccineze. In același timp,anunța ca nu este nevoie de noi restricții, ci doar trebuie respectate cele in vigoare. “Nu…

- Primele 10.000 de doze de vaccin anti-Covid sunt așteptate in Romania intre Craciun și Revelion, fiind vorba despre o „tranșa simbolica”, insa din ianuarie sosesc alte 600.000 de doze. Intrebat, la Digi24, cand ar urma sa ajunga vaccinul in Romania, presedintele Comitetului National de coordonare a…

- Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) prezinta pentru fiecare țara din Uniunea Europeana și pentru Marea Britanie, intr-un raport publicat in aceasta saptamana, o proiecție a modului in care va evolua epidemia de COVID-19, ținand cont de valorile care se inregistreaza acum și de…

- Medicul și cercetatorul roman Octavian Jurma este de parere ca, in prima saptamana din luna decembrie, Romania va inregistra un total de 500.000 de cazuri COVID-19, in condițiile platoului actual de 10.000 de infectari zilnice. Omul de știința subliniaza ca in aceasta situație numarul total al cazurilor…