Ivermectina: farsa medicamentului “minune” anti-Covid

Ivermectina este un medicament contra paduchilor – și nimic mai mult. Dar „cercetari" fara dovezi, sau pur și simplu fabulații și isterii pe rețelele sociale sau in mass-media l-au ridicat la nivelul unui tratament minune impotriva Covid-19. Autoritațile sanitare din SUA, Marea Britanie și UE au constatat ca nu exista dovezi concrete pentru utilizarea Ivermectinei