Stiri pe aceeasi tema

- Lacomia - nu tradarea - l-a determinat pe Donald Trump sa-i ceara ajutor presedintelui rus Vladimir Putin in scrutinul prezidential din 2016, scrie intr-o noua carte, calificata de dpa drept "bomba", Michael Cohen, fostul avocat personal al lui Trump si care intre timp a fost condamnat la trei ani de…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a acceptat joi seara, in gradinile Casei Albe, nominalizarea drept candidat al Partidului Republican pentru un nou mandat la Casa Alba, au transmis AFP si Reuters, preluate de Agerpres. „Compatriotii mei, in aceasta seara, cu inima plina de recunostinta si…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca afirmatiile sale privind copiii si COVID -19, retrase cu o zi înainte de Facebook si Twitter, sunt ''perfecte'', relateaza AFP, citata de Agerpres. El a afirmat într-o emisiune radio a conservatorului Geraldo Rivera ca…

- "Too Much and Never Enough: How My Family Created the Wolrd's Most Dangerous Man", carte scrisa de Mary Trump, va aparea pe piata la 14 iulie. Mary Trump scrie in carte despre familia disfunctionala in care s-a format Donald Trump, dar si despre momente in care actualul presedinte a avut un…

- Sase organizatori ai unei reuniuni de campanie a presedintelui Donald Trump sambata in Oklahoma au fost testati pozitivi pentru COVID -19, a anuntat echipa sa cu cateva ore inainte de deschiderea acestui prim mare miting organizat intr-o sala inchisa, in plina pandemie, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Sase…

