- Ivanka Trump a anuntat marti ca va inchide brandul de moda care ii poarta numele, dupa ce fiica presedintelui SUA se decisese sa ii limiteze dezvoltarea pentru a evita conflictele de interese cu functia sa de consilier la Casa Alba, informeaza AFP. Dupa o crestere puternica a vanzarilor in 2016, datorata…

- ZTE nu mai are voie sa achiziționeze produse americane, potrivit unei decizii a administrației conduse de Donald Trump. Compania din China nu mai are voie sa cumpere produse americane, potrivit unei decizii a administrației conduse de Donald Trump. Masura afecteaza serios afacerile companiei și inseamna…

- Presedintele "a mentionat ca fiica sa, Ivanka, l-a indemnat sa puna capat (acestei practici) iar el a spus ca recunoaste ca asta trebuie sa se opreasca, ca imaginile sunt dureroase si ca se afla in cautarea unei solutii legislative", a declarat Carlos Curbelo - citat de televiziunea CNN - reprezentantul…

- Deichmann Romania, liderul pietei locale in comertul cu amanuntul de incaltaminte, a incheiat exercitiul financiar 2017 cu o cifra de afaceri de 414,4 milioane lei, in crestere cu aproape noua procente fata de 2016, cand afacerile s-au situat la 380,5 milioane lei, potrivit unui comunicat al companiei.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a descris luni pe Twitter transferul ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim drept 'o zi mare pentru Israel', transmite AFP. 'Ne pregatim pentru ceremonia de la ora 09:00. O zi mare pentru Israel !', a scris Trump pe reteaua de socializare. El a…

- Donald Trump nu se va duce la inaugurarea Ambasadei Statelor Unite la Ierusalim, care va avea loc lunea viitoare, unde va fi reprezentat de John Sullivan, numarul doi al diplomatiei americane, dar si de fiica si consiliera sa Ivanka Trump, relateaza AFP.

- Firma de consultanta Cambridge Analytica, acuzata ca a accesat ilegal datele a zeci de milioane de utilizatori in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, isi inceteaza operatiunile, afirma surse citate de publicatia The Wall Street Journal.

