Afirmații explozive ale ziaristului de investigații Cornel Ivanciuc intr-un podcast: președintele Klaus Iohannis ar fi fost racolat de Securitate in 1986, cind a beneficiat de o bursa in Germania federala, angajamentul semnat fiind condiția pentru a putea pleca, scrie inpolitics.ro. ”Iohannis a avut o bursa in Germania in 1986, impreuna cu un preot sas. Trebuia sa fie consemnata asta in CV-ul oficial, dar nu e. Iohannis nu a fost membru al PCR și cu atit mai plauzibila e ipoteza ca el, in momentul in care a primit bursa in Germania federala, a fost și racolat de ai noștri. ”Nu te lasam sa pleci,…