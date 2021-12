Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Asociatiei "Impreuna pentru A8" Catalin Urtoi sustine ca i-a cerut ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, ca banii pentru autostrazi sa nu mai fie impartiti politic, aratand ca nu vor exista fonduri suficiente pentru a finaliza pana in 2030 atat autostrada Iasi-Targu Mures, cat…

- Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean, participa, in Franța, la aniversarea a 30 de ani de colaborare și prietenie intre județul Bacau și Saint Leu la Foret. Din delegația care reprezinta județul Bacau fac parte deputatul Ionel Floroiu... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Antreprenorul Strabag a inceput testarile la Stația de demanganizare construita in Gheraiești pe parcursul ultimului an. In acest moment se efectueaza operațiunea de spalare a filtrelor catalitice, urmand ca testele sa se intinda pe aproximativ o luna de zile, daca totul decurge conform planului, a…

- VIDEO| Intarzieri pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2. Directorul CNAIR: „Pe tot lotul exista probleme. Nu vad cum l-am putea da in trafic pana pe data de 15 noiembrie” VIDEO| Intarzieri pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2. Directorul CNAIR: „Pe tot lotul exista probleme. Nu vad cum l-am putea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, de luni, vor fi instituite restrictii de circulatie, prin inchiderea Caii 2 de rulare, pe sensul de mers Constanta – Bucuresti, in vederea realizarii lucrarilor de reabilitare a Podului de la Cernavoda, situat pe Autostrada…

- Lucrarile de reparatii pe Autostrada A2, Bucuresti - Fundulea, intre km 31+500 si km 36 +150, sensul Constanta - Bucuresti, se vor relua miercuri, 22 septembrie, cu instituirea unor restrictii de circulatie, a anuntat marti Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Lucrarile…

- CNAIR anunța ca de miercuri se reiau lucrarile de reparații pe Autostrada A2, București – Fundulea, intre km 31+500 și km 36 +150, sensul Constanța – București. Acestea au ca termen de finalizare data de 30 noiembrie 2021. Vor fi instituite restricții de circulație. „Miercuri se reiau lucrarile…