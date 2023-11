Stiri pe aceeasi tema

- Fostul antrenor Anghel Iordanescu (73 de ani), cel care o calificase ultima oara pe Romania la un turneu final, EURO 2016, tatal actualului selecționer, Edward, a comentat calificarea Romaniei la Campionatul European din 2024. Ultimele doua calificari ale Romaniei la un turneu final sunt legate de numele…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei a invins, sambata seara, echipa Israelului, in al noualea meci al Grupei I de calificare la EURO 2024. In urma victoriei, s-a calificat la Campionatul European de fotbal 2024, din Germania.

- Naționala de fotbal a Romaniei a invins Israelul, in deplasare, scor 2-1, in cel penultimul meci din grupa I, și s-a calificat la Campionatul European din Germania, ce va avea loc anul viitor. Golurile au fost marcate de Pușcaș și Hagi, respectiv Zahavi.

- Anglia – Malta 2-0 și Italia – Macedonia de Nord 5-2 au fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. A fost spectacol in preliminariile EURO 2024. Rezultatele serii sunt AICI. Dupa rezultatele din aceasta seara, Albania și Danemarca s-au calificat la Campionatul European din 2024, care va avea loc in Germania.…

- Liechtenstein – Portugalia 0-2 și Cipru – Spania 1-3 au fost cele mai tari dueluri ale serii! In urma duelurilor din aceasta seara mai multe echipe s-au calificat la Campionatul European din 2024, care va avea loc in Germania! Dupa rezultatele din aceasta seara, alte 2 formații și-au asigurat prezența…

- David Beckham, fosta vedeta a nationalei de fotbal a Angliei, a declarat miercuri pentru AFP ca are incredere in aceasta reprezentativa la EURO 2024.Aflat in orasul indian Mumbai, unde a asistat la un meci de la Cupa Mondiala de cricket, Beckham a fost intrebat ce sanse va avea selectionata antrenata…

- Papu Gomez, mijlocasul ofensiv al echipei italiene Monza, campion mondial anul trecut cu nationala Argentinei, a fost suspendat doi ani pentru dopaj, potrivit unor surse din Spania, citate vineri de site-ul Relevo, informeaza agentia ANSA si radioteleviziunea RTBF.Potrivit presei, Papu Gomez a picat…

- Și UEFA, și federația germana vor „Campionatul European cel mai prietenos cu mediul inconjurator", luptand in același timp pentru combaterea discriminarii. Naționala lui Edi Iordanescu incearca sa se califice la Euro cu fotbalul sau suferind. ...