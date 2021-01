Stiri pe aceeasi tema

- Valul de frig abatut asupra Romaniei i-a pus in dificultate pe mulți dintre fotbaliștii din Liga 1, nevoiți sa joace pe terenuri inghețate, la temperaturi mult sub zero grade. Invitat in aceasta dimineața la GSP Live, Grigore Sichitiu (72 de ani), fostul președinte al celor de la Rapid, și-a exprimat…

- Opozantul rus Alexei Navalnii va ramane in arest pentru 30 de zile, au anunțat autoritațile ruse, la mai puțin de 24 de ore de la revenirea sa in țara și la cinci luni de la momentul in care a fost otravit cu agentul neurotoxic noviciok, relataza CNN.

- FC Rapid anunta transferul lui Ivica Zunici, un jucator croat in varsta de 32 de ani, de la CFR Cluj, acesta semnand un contract valabil un an si jumatate, potrivit news.ro. Fundasul central de 1,97 metri inaltime a evoluat intr-un singur joc de campionat pentru clujeni, fiind insa integralist…

- Ghetarul Tuni din Bolivia dispare mai rapid decat se crezuse initial, potrivit oamenilor de stiinta din aceasta tara, o situatie delicata care va inrautati probabil penuria de apa care afecteaza deja capitala La Paz, aflata la o distanta de doar 60 de kilometri de ghetar, informeaza Reuters.…

- Preparatele traditionale romanesti sunt delicioase, insa nu pot fi considerate nici pe departe dietetice! Tocmai de aceea, dupa sarbatori, multi oameni constata ca s-au pricopsit cu niste kilograme. Prima tendinta e sa nu mai manance nimic, ca sa scape cat mai rapid de ele. Complet gresit, spun specialistii.…

- Campionatul Republicii Moldova de șah blitz, tineret, care s-a desfasurat online, și-a incheiat editia pentru anul 2020. La competitie au fost admiși numai sahiști care poseda rating ELO 1500, anunța Federația de Șah a Republicii Moldova.

- O noua tulpina de COVID-19 identificata in Marea Britanie se poate raspandi mai repede decat versiunea deja cunoscuta si se depun eforturi urgente pentru a se confirma ca aceasta nu provoaca o rata de mortalitate mai ridicata, a declarat sambata Chris Whitty, seful serviciilor

- Danuț Lupu (53 de ani), fost jucator important la Dinamo și la Rapid, a comentat astazi posibilitatea ca Dan Petrescu sa ajunga la echipa naționala. „Bursucul” a fost in tratative cu Federația in urma cu doi ani, insa a ales sa ramana la CFR Cluj. In ultimele saptamani, in contextul rezultatelor slabe…