Atacantul croat Ivan Pesic (28 de ani), in trecut la Dinamo, a semnat cu ucrainenii de la Vorskla Poltava. Ivan Pesic a evoluat pentru Dinamo un an, intre oianuarie 2018 și februarie 2019. A plecat sub forma de imprumut in Kazahstan, la Șahtior Karagandi, apoi a fost cedat definitiv in aceeași țara, la Kaysar. Pesic a schimbat din nou echipa și va evolua urmatoarele doua sezoane la Vorska Poltava. ...