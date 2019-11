Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai proaspat dar si cel mai varstnic maior al Armatei Romane are 105 ani si este din orasul Horezu, el fiind avansat in grad cu ocazia Zilei Armatei Romane. Aurel Antonie este printre putinii militari valceni care au activat in perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial si mai sunt…

- Joseph Baena, fiul actorului Arnold Schwarzenegger, si-a serbat in weekend-ul trecut implinirea varstei de 22 de ani. Baiatul facut cu menajera seamana din ce in ce mai mult cu tatal lui, noteaza click.ro. Fiul lui Schwarzenegger, Joseph, a fost nascut de menajera familiei lui, Mildred Baena (58 de…

- Gheorghe Boricean din Teliu - veteran de razboi, care a luptat pe frontul de la Odesa, a implinit ieri un secol de viata. Au trecut pe langa el gloanțe, obuze, schije și a avut parte de multe incercari in viața, dar a ajuns sa sufle in lumanarile de pe tortul pe care era scris 100 de ani! Primarul…

- Ziarul Unirea FOTO. Veteranul de razboi Gheorghe Stremțan, sarbatorit la implinirea varstei de 100 de ani, de elevi și cadre militare de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia Veteranul de razboi Gheorghe Stremțan, sarbatorit la implinirea varstei de 100 de ani, de elevi și cadre…

- La 100 de ani, capitanul (rtr) Godja Ioan din Valeni a fost sarbatorit, intr-un cadru informal, in curtea casei natale, unde au fost alaturi membrii familiei, prietenii, oamenii din comuna Calinești, dar si reprezentantii autoritatilor locale. Capitan (rtr) Godja Ioan s-a nascut la 31 august 1919,…

- Devenit un reper al artei din Bucovina, cunoscutul si indragitul artist Radu Bercea a fost sarbatorit joi la Gura Humorului, la implinirea varstei de 80 de ani. La sarbatoarea organizata in salile Casei de Cultura din localitate de catre conducerea Primariei Gura Humorului prin intermediul ...

- Veteranul de razboi Gheorghe Ioan Cotarla, din satul Habic, comuna Petelea, a fost sarbatorit, duminica, de intregul sat la implinirea varstei de 100 de ani, printr-o petrecere organizata de familie la care au luat parte in jur de 150 de persoane, ocazie cu care a primit din partea prefectului judetului…

