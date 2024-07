Aplicatia dezvoltata la Ministerul Muncii care poate oferi salariatilor date privitoare la pensii urmeaza sa fie utilizabila la inceputul anului viitor, a declarat, miercuri, ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria. Aplicatia urmeaza sa ofere informatii privitoare la vechimea in munca, stagiul de cotizare si alte detalii privind pensia. ‘Prin interconectarea hub-ului de la Ministerul Muncii, care e avansat ca si aplicare tehnica in ultimele luni de zile, el va fi integrat cu aceasta aplicatie unica a statului, cu punctul unic de contact. In aceasta…