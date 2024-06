Stiri pe aceeasi tema

- Iustin Cionca a obținut un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Arad in urma numararii a 65 la suta din voturi. 26.627 de voturi... The post Iustin Cionca, un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Calin Bibart (PNL) a castigat un nou mandat de primar al municipiului Arad, potrivit numaratorii paralele a voturilor care este in curs de desfasurare la sediul liberalilor, pana la ora 6.00, potrivit Agerpres.Bibart a obtinut pana acum 12.600 de voturi, in timp ce pe locul doi s-a clasat candidatul…

- „Domnule presedinte al Partidului Național Liberal, Nicolae CiucaDomnule Falca, Domnilor europarlamentari și parlamentari, Domnule președinte al Consiliului Județean Arad,Domnule primar al municipiului Arad,Doamnelor si domnilor primari și aleși locali, candidați la aceste alegeriDragi liberali,Hristos…

- Vladimir Putin va fi investit marti pentru al cincilea mandat de presedinte al Rusiei. Victoria sa electorala, in luna martie, a avut loc la numai cateva saptamani dupa ce cel mai cunoscut opozant al sau, Aleksei Navalnii, a murit in inchisoare. Guvernele occidentale au condamnat votul, calificandu-l…

- Hubert Thuma și-a depus candidatura pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Ilfov. Anunțul a fost chiar de acesta prin intermediul rețelelor de socializare. ”Mi-am depus azi candidatura pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Ilfov. Prioritatea mea ramaneți dumneavoastra!…

- Cristian Bușoi, unul dintre „veteranii” liberali de la Bruxelles, nu se mai regasește pe lista actuala de europarlamentari, dar, in schimb, s-a reorientat și a preluat fraiele unei importante organizații municipale a PNL. Cristian Bușoi, cel mai longeviv liberal din Parlamentul European, a fost ejectat…

- Iustin Cionca va candida pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Arad, iar Calin Bibarț intra in cursa pentru al doilea sau mandat... The post Iustin Cionca și Calin Bibarț, validați pentru a candida din partea PNL la președinția Consiliului Județean și la Primaria Arad appeared first…

- Liderul PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, aflat sub control judiciar pentru o mita de 3,2 milioane de euro, vrea sa obțina un al doilea mandat de președinte al Consiliului Județean Prahova și astazi, in jurul orelor 17.00, va avea o intalnire de taina cu mai mulți primari din județ, la un local de fițe…