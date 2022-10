Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, pe 9 septembrie, 18GYM a sarbatorit „implinirea” a 18 sali de fitness! Inaugurarea celei de-a 18 sali (pe strada Pascaly nr.7, Gheorgheni) a avut loc in prezența a 100 de invitați, in cadrul unui eveniment grandios de tip bal de majorat.

- Romania se afla in cursul unei furtuni economice care inca nu este resimtita la adevarata ei violenta, iar finalul de an va fi dificil atat pentru populatie, cat si pentru companii, a afirmat, joi, Laurentiu Plosceanu, presedintele Asociatiei Romane a Antreprenorilor din Constructii (ARACO), intr-o…

- In perioada 01 august – 19 octombrie 2022, 23 de elevi din cadrul Școlilor Militare de Subofiteri Jandarmi „Grigore Al. Ghica” Dragasani și „Petru Rareș” Falticeni se afla la Jandarmeria Maramureș pentru a desfasura stagiul de practica. Elevii jandarmi vor fi coordonati si indrumati in toata perioada…

- Contracția economica a Rusiei accelereaza, noteaza Kommersant . Potrivit sursei citate, Ministerul Economiei de la Moscova estimeaza ca PIB-ul s-a contractat, in iunie, cu 4,9% de la an la an, dupa scaderi de 4,3%, in mai, și 2,8%, in aprilie 2022. Totodata, economia s-a contractat cu 0,5% in prima…

- Focșanenii carora le pasa de curațenia orașului in care locuiesc, apeleaza la serviciile societații CUP Salubritate pentru transportul deșeurilor din materiale de construcții rezultate in urma amenajarilor din locuințe sau spații cu diverse destinații. Insa mulți dintre locuitorii orașului prefera sa…

- ”Sunt foarte onorat si bucuros ca am avut posibilitatea sa vizitez institutul dumneavoastra de cercetare, am avut posibilitatea sa discutam si sa intalnesc elita cercetarii romanesti. Am aprobat ieri, in sedinta de guvern, Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2022-2027…

- Casa ta este sanctuarul tau, locul unde te simți bine, unde poți sa fii tu, cu adevarat, dar și unde poți sa inviți prietenii și familia la cine delicioase sau sa stai la o cafea pana la ora pranzului. Insa, pentru ca locuința ta sa fie exact așa cum iți dorești, uneori ai nevoie de cateva retușuri…

- ”In contextul discutiilor legate de un nou cadru de impozitare elaborat de Guvernul Romaniei pentru industria pariurilor sportive, cele trei mari asociatii ale industriei de jocuri de noroc din Romania, anunta un dialog deschis cu autoritatile, in directia asigurarii unui mix intre nevoia de a securiza…