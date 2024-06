Iurie Rosca: ”Toată lumea vrea să fie nachalnik” Toate politicile in lume sint facute sub bagheta aceleiași centrale, iar acest lucru nu mai poate continua așa. Mai mult decit atit, potrivit opiniei, analistului și publicistului, fostului vicepreședinte al Parlamentului, Iurie Roșca, lumea de miine va fi una cu totul diferita. ”Toate politicile in lume sint facute sub bagheta aceleiași centrale ca este vorba despre politica economica, ca este Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Rusia nu este un partener simplu, are propriile interese strategice, care nu intotdeauna coincid cu interesele Republicii Moldova, dar trebuie sa avem un dialog și relații de buna vecinatate cu ea. O astfel de opinie a exprimat analistul și publicistul, fostul vicepreședinte al Parlamentului, Iurie…

- Imperiul american și intregul așa-zisul Occident colectiv imping cu putere Moldova in focul razboiului. O astfel de opinie a exprimat analistul și publicistul, fostul vicepreședinte al Parlamentului, Iurie Roșca, in cadrul emisiunii „Puls” de pe Canal 5, relateaza Noi.md. In opinia sa, recenta vizita…

- Imperiul american pur și simplu ruineaza Europa din punct de vedere economic, etnic și civilizațional, nu in ultimul rind prin impunerea de sancțiuni impotriva Rusiei. O astfel de opinie a exprimat analistul și publicistul, fostul vicepreședinte al Parlamentului, Iurie Roșca, in cadrul emisiunii „Puls”…

- In Republica Moldova exista doua idei fundamentale, care pot uni intreaga societate, fara un fondal ideologic. Acestea sint: ortodoxia și patriotismul economic. O astfel de opinie a exprimat analistul și publicistul, fostul vicepreședinte al Parlamentului, Iurie Roșca, in cadrul emisiunii „Puls” de…

- Moldova este importanta pentru marile puteri, deoarece se afla la rascrucea contradicțiilor lor, dar, din pacate, niciuna dintre ele nu vrea sa recunoasca statutul de neutralitate al republicii. O astfel de opinie a exprimat analistul și publicistul, fostul vicepreședinte al Parlamentului, Iurie Roșca,…

