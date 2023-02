Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse anunta miercuri ca au ucis prin impuscare un militar, Dmitri Perov, in varsta de 31 de ani, care a dezertat dintr-o baza militara, despre care mai multe publicatii scriu ca a fugit dintr-o unitate desfasurata in cadrul Razboiului rus din Ucraina, relateaza AFP. "Dmitri Perov, cautat…

- Razboi in Ucraina, ziua 319. In ciuda faptului ca Vladimir Putin a declarat o "incetare a focului" de-a lungul liniei de front, trupele rusești au continuat sa efectueze lovituri, susține Ucraina.

- Rusia trebuie sa lase "teritoriile ocupate" in Ucraina inaintea oricarui "armistitiu temporar", declara joi seful de cabinet al lui Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak, care denunta drept o "ipocrizie" un armistitiu de 36 de ore anuntat de Vladimir Putin, de vineri de la pranz si pana la miezul noptii…

- Scopul Rusiei este sa uneasca poporul rus, Moscova cautand intotdeauna sa rezolve toate disputele in mod pașnic, a declarat, duminica, președintele rus, Vladimir Putin, la postul de televiziune "Rossia-1", intr-un interviu acordat emisiunii "Moscova. Kremlin. Putin". Liderul rus a amintit ca Rusia…

- Statele Unite il indeamna ironic pe presedintele rus Vladimir Putin sa recunoasca realitatea Razboiului rus in Ucraina si sa-si retraga trupele, dupa ce liderul de la Kremlin a folosit cuvantul "razboi" - interzis in Rusia - intr-o conferinta de presa, relateaza AFP. Aceasta interventie militara in…

- Suntem in ziua cu numarul 290 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Vladimir Putin a evocat posibilitatea unei ințelegeri pentru a pune capat razboiului din Ucraina, susținand in același timp ca „operațiunea sa militara speciala” se desfașoara conform planului. Totodata, liderul de la Kremlin…

- Unii rusi s-au alaturat armatei ucrainene pentru a lupta impotriva fortelor Moscovei, transmite CNN care prezinta cazul unuia dintre sutele, daca nu miile de soldati care lupta pentru a mentine orasul Bakhmut, actualul epicentru al razboiului, in mainile ucrainenilor. Un soldat in uniforma ucraineana…

- Președintele rus Vladimir Putin a pierdut peste 1.500 de ofițeri militari, inclusiv aproape 160 de generali și colonei, de cand a ordonat invazia Ucrainei in urma cu peste noua luni, potrivit unui bilanț citat de The Independent.