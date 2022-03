Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Snegur, primul președinte al Republicii Moldova susține ca razboiul purtat de Rusia în Ucraina este analog celui din regiunea transnistreana din 1992. Într-un final, Ucraina va cunoaște pacea, iar datorita politicii actualei puteri de la Chișinau privind neutralitatea țarii, Republica…

- Presedintele rus Vladimir Putin vrea sa se întoarca la frontierele Rusiei stabilite în timpul lui Petru cel Mare si se bucura de sprijinul ”majoritatii rusilor”, afirma istoricul rus si fostul disident din perioada sovietica Roy Medvedev, în opinia caruia invazia din…

- Fostul ministru de externe al Rusiei, Andrei Kozirev, a declarat ca razboiul din Ucraina este barbar. „Este un act barbar. Era total exclus sa mi-l imaginez pe vremea cand eram ministru de externe”, a spus Kozirev in interviul acordat jurnalistei CNN Christiane Amanpour. „Mai tarziu am inceput sa inteleg…

- Oligarhul ucrainean Mikhail Watford, care a facut avere din afaceri cu petrol si gaze dupa disparitia Uniunii Sovietice, a fost gasit mort in conacul sau din Marea Britanie. Anchetatorii spun ca magnatul a decedat in conditii suspecte. Afaceristul, in varsta de 66 de ani, a fost gasit spanzurat in garajul…

- Ministerul Economiei german a aprobat livrarea a 2.700 de rachete sol-aer pentru Ucraina, tara invadata de fortele militare ruse, transmite DPA. Surse din ministerul citat au declarat ca armele respective sunt rachete usoare Strela, de conceptie sovietica, aflate in stocurile fortelor armate ale fostei…

- In timp de razboi, sub bombardamentele care țintesc de zile intregi capitala Ucrainei, echipele de corespondenți ai Libertatea și Recorder au stat impreuna. Așa arata videoreportajul facut in stația de metrou Universitet și pe strazile orașului de jurnaliștii Cristian Delcea, Alex Varninschi și Mircea…

- Vladimir Putin a semnat decretele de recunoaștere a așa ziselor Republici Populare Donețk și Lugansk. Președintele rus a susținut un lung discurs in care a declarat ca Rusia a fost „jefuita” cand Uniunea Sovietica s-a dezintegrat in 1991. ”Principiile lui Lenin de a reconstrui Uniunea Sovietica au fost…

- Ultimul presedinte al URSS, Mihail Gorbaciov, a numit perioada de dinainte de a pleca din functia de sef al statului drept “zile negre” pentru el, Uniunea Sovietica si Rusia. Incercarea de a ramane presedinte prin forta ar fi condus la un conflict civil cu consecinte imprevizibile, a declarat el sambata…