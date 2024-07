Stiri pe aceeasi tema

- FCSB va juca miercuri cu Maccabi Tel Aviv, in manșa secunda din turul 2 preliminar Champions League. Roș-albaștrii vor folosi, in mare, aceiași titulari ca in partida de pe stadionul Steaua, din prima manșa, cand scorul a fost 1-1. Va fi o schimbare fața de turul de la București. Daniel Popa, criticat…

- Campioana Romaniei, FCSB, va intalni echipa invingatoare din dubla dintre Shamrock Rovers (Irlanda) si Sparta Praga (Cehia), in turul trei preliminar al Ligii Campionilor, daca va ajunge in aceasta runda dupa intalnirea cu Maccabi Tel-Aviv.

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a amenințat FRF dupa remiza echipa lui cu Unirea Slobozia, scor 2-2, din etapa a doua a Superligii. Becali a declarat ca FCSB a vrut sa pregateasca meciul cu Maccabi Tel Aviv, din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, motiv pentru care a folosit titularii. Cu o excepție,…

- FCSB se pregatește pentru meciurile cu Maccabi Tel Aviv din turul doi preliminar al Ligii Campionilor. Turul are loc la București, pe Stadionul Steaua, pe 23 iulie. Mihai Stoica (59 de ani), oficialul roș-albaștrilor, a anunțat prețul biletelor la unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului…

- Presa din Israel a fost cu ochii pe meciurile FCSB-ului cu Virtus, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Campioana Romaniei se va duela cu Maccabi Tel Aviv, campioana Israelului, in turul doi. Gigi Becali nu a fost uitat de jurnaliștii israelieni. FCSB a trecut fara probleme de Virtus, scor…

- FCSB a efectuat ultimul antrenament inaintea returului cu Virtus, din turul I al Ligii Campionilor. William Baeten (27 de ani), mijlocașul transferat de la FCU Craiova, a fost prezent și a avut primele interacțiuni cu colegii sai. FCSB - Virtus se joaca marți, 16 iulie, de la 20:30. Campioana Romaniei…

- FCSB nu a pornit bine in noul sezon din Superliga. Un egal pe teren propriu cu U Cluj, scor 1-1, (goluri Musi și respectiv Nistor din penalty, ambele dupa pauza) nu e ceea voia patronul Gigi Becali. Ciudat, dar in ultimele cinci confruntari directe cu studenții de pe Someș in dreptul FCSB la victorii…

- Campioana Romaniei, FCSB, va juca in primul tur preliminar al Ligii Campionilor cu echipa sanmarineza AC Virtus 1964, potrivit tragerii la sorti efectuate astazi, la sediul UEFA de la Nyon. Echipa lui Gigi Becali va juca primul meci in deplasare, pe 9 sau 10 iulie, iar mansa secunda la Bucuresti, pe…