Iunie, o lună a extremelor. Caniculă, urmată de vijelii și grindină A fost o zi fierbinte in toata tara, mai ales in vest, est și in zona Capitalei, unde disconfortul termic a fost accentuat, iar aerul greu de respirat. Pentru marți seara sunt mai multe atentionari de vijelii, ploi și grindina, iar de miercuri, mai bine de jumatate din tara va fi sub cod galben de vreme rea. 33 de grade au aratat termometrele in Timisoara, dar temperatura resimtita a fost de 37. Cel mai greu a fost pentru cei care lucreaza afara. Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEO. Vremea va fi calduroasa, cu temperaturi in creștere in mare parte din țara și disconfort termic in accentuare cu precadere in vest și sud-vest, unde ITU ar putea atinge și depași izolat pragul critic de 80. Fenomene asociate instabilitații atmosferice se vor semnala in special in a doua…

- Vremea o ia din nou razna in intreaga țara, inclusiv in județele din vest. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme rea valabila de astazi pana maine, la ora 23.00. Potrivit meteorologilor, sunt așteptate ploi torențiale, tunete și fulgere, vijelii și caderi de grindina. “In…

- Veștile proaste de la meteorologi nu inceteaza sa apara. Dupa ce furtunile scurte, dar intense au facut ravagii in mai multe zone ale țarii, in urmatoarele zile ne vom confrunta cu temperaturi record.

- COD GALBEN. In intervalul 02 iunie, ora 14.00 – 03 iunie, ora 23.00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in zonele de munte, precum și in Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. Vor fi averse care vor avea și caracter torențial, frecvente descarcari electrice, intensificari…

- Weekendul vine cu vreme destul de calda in cea mai mare parte a țarii, dar gradul de instabilitate atmosferica va fi accentuat. La munte, in special in jumatatea de nord a Carpaților Orientali și in zona Munților Apuseni, precum și in Maramureș, nordul Moldovei, Transilvania și Crișana, mai ales dupa…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru trei judete din sudul tarii, unde pana la ora 13.00 vor fi ploi, vijelii si descarcari electrice, iar in unele zone va cadea grindina.Potrivit avertizarii transmise de Administratia Nationala de Meteorologie, pana la ora 13.00, in zona de…

- Veștile de la meteorologi nu sunt deloc bune. De azi, vremea se strica in aproape toata țara și sunt anunțate vijelii, grindina și descarcari electrice. Cea mai afectata va fi zona de vest a Romaniei. De joi, insa, vremea se indreapta, iar in weekend temperaturile vor depași din nou 25 de grade Celsius.

- Compania ETA2U din Timisoara, cel mai mare integrator IT din afara Capitalei, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri neta de 196,5 milioane de lei (43 milioane euro), in crestere cu 19,3% fata de anul anterior, conform datelor raportate la Ministerul de Finante.