Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a doua ediție iUmor, difuzata sambata seara, intre orele 19.59-22.41 la Antena 1, a fost lider de audiența la nivelul publicului comercial cu varste cuprinse intre 18-49 de cu o audiența medie de 5.8 puncte de rating și 19.5% cota de piața, in timp ce pe locul al doilea s-a clasat Pro Tv cu o…

- Ziua de bilanț a etapei a doua va pune trei echipe pe drum pentru a-și pastra locul in cursa. La finalul probelor din cursa pentru ultima șansa, difuzata diseara, de la 20:30, pe Antena 1, o echipa va risca eliminarea, iar soarta sa va sta doar in culoarea diamantului ascuns in cutia securizata.

- Cea de-a cincea editie a primului stage Asia Express – Drumul Imparatilor, difuzata aseara la Antena 1 s-a impus ca lider de audienta atat la nivelul publicului comercial din mediul urban cu varste cuprinse intre 18 și 49 de ani, cat si la nivelul publicului urban.

- An de an, de sarbatori, oamenii au apreciat filmele din seria ”Singur Acasa”. Indragitul film cu aventurile lui Kevin nu va mai fi difuzat de postul Pro TV, pentru prima oara in ultimii 20 de ani. Postul concurent va difuza, anul acesta, producția de succes. ”Home Alone” (Singur acasa) va putea fi urmarit…

- Cea de-a patra editie a primului stage Asia Express – Drumul Imparatilor, difuzata aseara la Antena 1 s-a impus ca lider de audienta la nivelul publicului comercial din mediul urban cu varste cuprinse intre 18 și 49 de ani. Astfel, conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului comercial,…

- Inca de la primele ore ale dimineții de duminica, telespectatorii Antena 1 au fost alaturi de super echipa Super Neatza cu Razvan si Dani, iar pe parcursul zilei au ramas aproape de programele indragite. Revede...

- Rasturnarile de situație, vestile neasteptate si momentele incarcate de tensiune din cele mai noi episoade Adela, difuzate aseara la Antena 1 i-au adus pe telespectatori in numar foarte mare in fata micilor ecrane.

- Cu ce emisiuni spera Antena 1 sa fie lider de audiența in toamna Toamna lui 2021 aduce o mulțime de surprize pentru telespectatorii Antena 1. De departe, cele mai așteptate show-ul tv sunt X Factor, Asia Express și iUmor. Telespectatorii se vor putea delecta insa și cu doua emisiuni noi nouțe. Este…