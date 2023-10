Stiri pe aceeasi tema

- Maicuța Cosmica a revenit la iUmor și in cel de-al 15-lea sezon, cu forțe proaspete, dar și cu foarte multe lucruri importante de transmis. Dupa ce a impartașit din „profețiile” sale, iar pe Cosmin Natanticu l-a scos din minți, Cheloo a facut o mișcare neașteptata!

- Amintindu-ne de aparițiile lui Patrik Cottet-Moine, un personaj deja notoriu pe scena iUmor, francezul s-a folosit de pantomima, dar și de imaginația bogata a juraților și a reușit sa starneasca simpatia lui Cheloo, Catalin Bordea, Cosmin Natanticu și a Deliei dupa numai cateva secunde.

- Doru Octavian Dumitru, una dintre cele mai importante figuri din comedia romaneasca, revine pe scena iUmor, in cadrul celei de-a doua ediții a celui mai nou sezon al show-ului de umor de la Antena 1, care va fi difuzata sambata aceasta, de la 20:00.Invitat special al editiei, artistul, considerat regele…

- Premiera celui de-al 15-lea sezon iUmor, care a fost a fost lider de audiența atat la nivelul publicului comercial cu varste cuprinse intre 21-54 de ani, cat si la nivel urban a adus in fata juratilor – Delia, Catalin Bordea, Cosmin Natanticu si Cheloo concurenti cu numere de umor care mai de care mai…

- In ediția din 16 septembrie 2023 a sezonului 15 iUmor, publicul a avut ocazia sa-l cunoasca pe Alin Sirbu din Galați, un talentat artist, care a adus niște cadouri speciale pentru Catalin Bordea, Cosmin Natanticu, Delia și Cheloo: figurine care ii reprezinta.

- Cel mai nou sezon iUmor incepe pe 16 septembrie și va fi difuzat sambata, de la 20:00, la Antena 1, inca dinainte ca jurații sa ajunga pe scena show-ului, pentru ca, sub observația prezentatorilor, vor fi implicati in diferite jocuri cu miza importanta.Este vorba despre un joker ce poate influenta soarta…

- Un nou sezon, un nou jurat! Cosmin Natanticu va face parte din juriul iUmor, in cel de-al 15-lea sezon. Impreuna cu Cheloo, Catalin Bordea și Delia ii vor surprinde pe telespectatorii de la Antena 1 și va fi un show neașteptat.