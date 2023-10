Stiri pe aceeasi tema

- Loreta Nicolai a fost una dintre concurentele controversate din ediția cu numarul patru iUmor. Atat numarul sau, cat și gesturile pe care le-a facut in timpul jurizarii au reușit sa scoata ce e mai rau din Cosmin Natanticu și Cheloo, care și-a dat șapca jos de frustrare. Iata ce s-a intamplat acolo!

- Vlad Olteanu a revenit pe scena iUmor cu un numar de stand-up care nu a prea intrat in grațiile lui Cosmin Natanticu. Iar jurizarea s-a transformat intr-un moment unic pe scena de comedie, acolo declanșandu-se adevarata nebunie. La puțini concurenți se intampla asta!

- Ruxandra și Roxana au venit cu o parodie inspirata din filmul „Wednesday”. Dar comentariile dure ale juraților au facut ca situația sa degenereze pe scena. Dupa ce s-au luat la bataie, fetele au dezvaluit ca nu sunt luptatoare amatoare. Bordea și Natanticu le-au aratat cum se bat barbații adevarați.

- Michael Alves a venit pe scena celui mai nou sezon iUmor cu un numar de-a dreptul spectaculos. Alternand mișcarile de dans cu cele de acrobație, italianul a reușit sa ii țina pe jurați cu sufletul la gura. Delia a vrut și ea sa incerce, dar a trait pe pielea ei clipe de groaza.

- Fanyo si Bia Khalifa au marcat o revenire spectaculoasa in studioul iUmor, dupa ce ambii au bifat in trecut momente memorabile. Deși s-au prezentat separat sau in alte formule, de data aceasta Fanyo și Bia formeaza un duo controversat.

- Amintindu-ne de aparițiile lui Patrik Cottet-Moine, un personaj deja notoriu pe scena iUmor, francezul s-a folosit de pantomima, dar și de imaginația bogata a juraților și a reușit sa starneasca simpatia lui Cheloo, Catalin Bordea, Cosmin Natanticu și a Deliei dupa numai cateva secunde.

- Un nou sezon, un nou jurat! Cosmin Natanticu va face parte din juriul iUmor, in cel de-al 15-lea sezon. Impreuna cu Cheloo, Catalin Bordea și Delia ii vor surprinde pe telespectatorii de la Antena 1 și va fi un show neașteptat.