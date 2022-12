Stiri pe aceeasi tema

- Radu Pietreanu a revenit pe scena iUmor pentru o revanșa binemeritata, dupa ce a stat intr-una dintre edițiile trecut pe scaunul juratului special și a fost, la randul sau, ironizat. Fara acorduri de chitara de aceasta data care sa mai „indulceasca” roast-ul, comediantul a pregatit un moment acid!

- Una dintre blondele fatale din anii ’70 ale scenei Teatrului National din Bucuresti, Monica Fermo a murit la varsta de 658 de ani). Ea s-a retras din viața publica și a trait peste doua decenii la o manastire din Ierusalim. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Dupa trei saptamani de proteste legate de lipsa de semnalizare a trecerilor de pietoni de pe Șoseaua Alexandriei, primaria a decis sa puna un semafor provizoriu la una dintre acestea. Din pacate, a fost nevoie sa iși piarda viața un tanar de 19 ani. Iar cazul nu este singular.

- UNTOLD Universe aduce magia sarbatorilor de iarna in București. Organizatorii festivalurilor Neversea și UNTOLD pregatesc in colaborare cu Primaria Sec-torului 6, in parcul Drumul Taberei, cel mai mare parc tematic de Craciun din Capitala. In perioada 25 noiembrie – 27 decembrie, parcul se va trasforma…

- Sezonul rece care ne așteapta inseamna o intoarcere la normalitate, in condițiile in care pandemia de COVID-19 se apropie de final, iar aceasta normalitate poate insemna și „un sezon de gripa in toata puterea cuvantului”, a declarat, intr-un interviu acordat HotNews.ro, Adrian Marinescu- medic primar…

- Oamenii din Roșia Montana sunt zi de zi incercați de soarta. La singurul magazin din localitate, alimentele au prețuri ca in București sau chiar mai mari.In Roșia Montana, o paine poate sa coste de la 8 lei la 10 lei, prețul este extrem de mare. Locuitorii de aici au un medic o singura data pe saptamana.…

- Romanii se gandesc cu ingrijorare la iarna ce va urma și la facturile pe care le vor plati pentru incalzirea locuințelor, in contextul crizei energetice. In jur de 1,1 milioane de apartamente din Romania mai sunt incalzire prin tradiționalele calorifere racordate la CET (centrala electrica de termoficare),…

- Alexandru Arșinel s-a stins din viața, joi seara, dupa ce a fost operat in urma cu cateva saptamani la Secția de Terapie Intensiva, de la Spitalul Clinic de Urgența din București. Știm ca regretatul mare actor a avut o casnicie frumoasa alaturi de Marilena, soția sa, cu care are impreuna doi baieți,…