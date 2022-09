Stiri pe aceeasi tema

- Doina Teodoru, iubita lui Catalin Scarlatescu, vine la „Chefi la cuțite”, sezonul 10. Caștigatoarea „iUmor” face glume la adresa partenerului ei, iar colegii lui nu se pot abține din ras. Surpriza pentru telespectatori, dar și pentru Chef Catalin Scarlatescu. Doina Teodoru participa la „Chefi la cuțite”…

- „iUmor” revine la Antena 1 cu sezonul 13. Show-ul de comedie va fi difuzat incepand din 9 septembrie, iar Mihai Bendeac, Delia și Cheloo sunt nerabdatori sa intalneasca noii concurenți. „iUmor”, singura emisiune TV din Romania cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile…

- Florin Calinescu a facut primele declarații despre participarea sa la „iUmor” sezonul 10, in calitate de invitat. Deși s-a spus ca acesta a semnat cu Antena 1, in realitate lucrurile stau altfel, iar fostul jurat de la „Romanii au talent” a lamurit situația.„Nu se poate vorbi despre o revenire a lui…

- A spus adio televiziunii dupa un șir de proiecte fara succes insa și-a mai dat o șansa. Nimeni altul decat Floriiiiiin Calinescu a semnat cu Antena 1. Actorul a carui imagine este legata de inceputurile Pro Tv, va fi din acesta toamna in banca juraților ”iUmor”. Dupa fiasco-ul ”Florin Calinescu Show”…

- Sezonul de reproducere sta la baza recentelor atacuri ale rechinilor in Marea Rosie, in urma carora si-au pierdut viata doua turiste - o romanca si o austriaca - in statiunea Sahl Hashish, din Egipt, in conditiile in care rechinii se aflau in cautare de hrana si inotau in ape putin adanci, a concluzionat…

- Lilian Mihai a venit in ediția 7 din Stand-Up Revolution, de pe 10 iulie 2022, mai pregatit ca niciodata sa-i convinga pe jurați ca locul sau este pe scena. Inainte de a intra in platoul emisiunii, concurentul a povestit cum l-a cunoscut pe Costel, dar și ce propunere neașteptata i-a facut acestuia.

- Mihai Bendeac a anunțat intr-o postare pe Instagram ca și-a cumparat mașina. Actorul a preferat un anumit model și o anumita marca. Actorul a renunțat la vechiul Land Rover pentru un alt model. Actorul a vorbit despre cat de grea a fost desparțirea de vechiul autovehicul, pe care l-a comparat cu o soție,…

- Hector Ayala a venit la Stand-up Revolution și a facut show. Dupa un inceput timid, platoul s-a umplut rapid de energia lui debordanta și ce s-a intamplat pana la final, i-a facut pe toți sa se ridice de pe scaune.