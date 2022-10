Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Tudor, pe numele sau de scena Vio Break, s-a prezentat pe scena iUmor cu un moment atipic, imbinand cateva mișcari de dans cu un numar muzical care i-a facut pe jurați sa creada pana in ultima secunda ca este vorba de un act autoironic. Iata deznodamantul!

- Sid Singh a revenit la iUmor, in ediția cu numarul 8 din 16 octombrie 2022, dupa ce a mai participat in trecut și in sezonul 12. Așa cum a obișnuit publicul, concurentul a pregatit un moment de stand-up comedy care nu a putut trece neobservat.

- Cu toate ca poarta numele mai multor personalitați notabile din lumea teatrului, politicii și șahului, Alex Ostrovski de la iUmor a venit sa-i incante pe jurați cu un numar de varietate. Spectacolul cu papuși pe care l-a prezentat nu a putut trece neobservat.

- Nu e utilizator de TikTok din Romania care nu fi dat de macar un clip realizat de Popa Elena Luminița. Femeia a devenit celebra dupa ce a inceput sa raspunda intrebarilor banale adresate de oameni pe rețeaua de socializare: "Sunt innebuniți oamenii dupa mine!", a spus chiar ea.

- Amazing Boobzilla s-a prezentat pe scena iUmor din sezonul 13, ediția cu numarul 5, cu un moment de teribilism impletit cu inedit. Concurenta a caracterizat numarul ca fiind un „freak show”, iar practicile sale au fost cel puțin...neobișnuite. Iata ce a facut pe scena!

- Anca Serea a acceptat provocarea de a-i face roast lui Costel, juratul surpriza din ediția cu numarul 4 a sezonului 13 iUmor, deși a declarat ca nu se cunosc. Ce a urmat i-a cam „deconcentrat” pe jurați. Iata momentul!

- Nick Bodea a cucerit publicul in prima ediție de iUmor, sezonul 13, dupa ce a pus in scena un moment inedit de roast la adresa emisiunii și a juriului. Iata detaliul care a facut numarul sa fie unul special!

- „iUmor” revine la Antena 1 cu sezonul 13. Show-ul de comedie va fi difuzat incepand din 9 septembrie, iar Mihai Bendeac, Delia și Cheloo sunt nerabdatori sa intalneasca noii concurenți. „iUmor”, singura emisiune TV din Romania cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile…