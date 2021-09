„iUmor” revine la Antena 1 cu sezonul 11. Emisiunea începe pe 25 septembrie In aceasta toamna, weekend-ul aduce doza generoasa de umor excentric la Antena 1! Cel de-al 11-lea sezon „iUmor” va avea premiera sambata, 25 septembrie, de la ora 20.00. Pentru cel de-al 11-lea sezon, Delia, Cheloo și Mihai Bendeac se vor așeza la masa juriului și se vor lasa surprinși de cele mai neașteptate numere de umor din toate colțurile lumii. De la stand-up, dans, teatru, magie sau mima și pana la cele mai neobișnuite forme de a impresiona jurații iUmor, concurenții vin și in acest sezon hotarați sa obțina voturile acestora. Nici in acest sezon nu vor lipsi invitații speciali și nici… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jurații Loredana, Ștefan Banica, Delia și Florin Ristei sunt pregatiți sa deschida un sezon de colecție cu o doza dubla de emoție, luni, 6 septembrie și vineri, 10 septembrie, de la ora 20.30, la Antena 1! Pe parcursul filmarilor, Delia și-a luat porția de energie tot in doza dubla, de la cei doi nepoței.

- Sambata, 28 august 2021, șapte baieți au intrat in competiția Mireasa sezon 4. Numai șase dintre ei au venit insoțiți in show-ul matrimonial. Iata cum arata și ce povești au noii concurenți.

- Al zecelea sezon al emisiunii X Factor e pe cale sa inceapa, astfel ca jurații Loredana, Ștefan Banica, Delia și Florin Ristei sunt pregatiți sa jurizeze noi talente. Modificari la X Factor in 2021 Noul sezon X Factor va incepe pe 6 septembrie și pe 10 septembrie, lunea și vinerea, de la ora 20.30,…

- Sezonul 4 al emisiunii „Mireasa” de la Antena 1 are premiera in luna august, transmite a1.ro. Simona Gherghe revine pe micul ecran alaturi de mai mulți concurenți care iși cauta sufletul pereche. Pe data de 28 august are loc premiera noului sezon. Concurenții care vor sa se casatoreasca vor parcurge…

- Și mama actorului Mihai Bendeac reușește sa faca oamenii sa zambeasca, chiar și pe unii care au și uitat sa faca acest gest. Emilia Bendeac are o mica afacere medicala, dar de succes, un cabinet stomatologic in București. Daca juratul de la ”iUmor” este preferatul multor telespectatori, mama actorului…

- Andrei Garici, caștigatorul iUmor, sezonul 10, a impartașit lucruri despre el pe care nu le-a mai spus pana acum, intr-un interviu exclusiv. Uite o parte din povestea celui care a caștigat sezonul 10 al celui mai mare show de divertisment din Romania, iUmor, și cui spune Andrei Garici ca ii datoreaza…

- Sezonul 9 Chefi la Cuțite se apropie cu pași rapizi de ultima banda, iar concurenții sunt mai emoționați ca niciodata. Dupa lupte grele, zeci de battle-uri, sute de emoții și conflicte, cei trei finaliști Chefi la cuțite sezonul 9 se cunosc, in sfarșit. Catalin Amarandei, Elena Matei și Narcisa Birjaru…

- Farfuriile pregatite de concurenți in cea de-a doua proba din semifinala „Chefi la cuțite” 2021 au fost analizate și degustate de concurenții din sezonul trecut al indragitului show culinar de la Antena 1.