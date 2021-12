Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul 11 se apropie de sfarșit, iar așteptarile juraților de la concurenții ajunși in faza semifinalei sunt ridicate. Maine seara, de la 20:00, Delia, Mihai Bendeac și Cheloo vor cauta concurentul demn pentru finala celui mai nou sezon iUmor. Distracția, amuzamentul și in special umorul vor fi la…

- Cristina Șchiopu, fosta concurenta de la iUmor, a facut senzație in mediul online cu ținuta sa provocatoare. Tanara care la impresionat pe Mihai Bendeac a imbracat un top incendiar și o fusta scurta, care au pus pe jar publicul masculin.

- Cel de-al unsprezecelea sezon „iUmor” se apropie de final, dar nu inainte a-și rasfața fanii cu o ediție speciala de roast, ce va fi difuzata duminica, 12 decembrie, de la 20:00, la Antena 1. Printre invitatii speciali ai editiei, care au urcat pe scena pentru a-i „perpeli” la foc mic pe Delia, Cheloo…

- Tudor Costina merge in finala iUmor fiind cel mai votat concurent din cea mai noua ediție a show-ului de la Antena 1. Radu Bucalae și Gabi Costin (Boris Johnson) au fost cei doi invitați speciali in cea de-a zecea ediție din cel de-al 11-lea sezon iUmor, in timp ce jurații au decis sa trimita la votul…

- Mihai Bendeac a dezvaluit ce salariu caștiga de la teatru, in utima ediție de iUmor, difuzata in data de 6 noiembrie. Acesta a avut o discuție aprinsa cu Delia despre unul dintre accesoriile pe care ea le-a purtat.

- Mihai Bendeac este unul dintre actorii care nu expune toate detalii pe tava in fața fanilor, astfel de cele mai multe ori este discret in legatura cu viața lui privata. Ei bine, caci toata lumea il știe drept burlac, in ciuda acestui lucru, juratul de la IUmor deține unul dintre cele mai luxoase apartamente…

- Mihai Bendeac are un mare regret, iar juratul de la iUmor spune ca nu-și va putea ierta niciodata ceea ce a facut. Actorul a vorbit intr-un podcast de ceea ce inseamna pentru el greșeala vieții sale.

- Reuniunea juraților Delia, Mihai Bendeac și Cheloo a iscat discuții cu adevarat spirituale la iUmor. Cel de-al 11-lea sezon iUmor va avea premiera sambata, 25 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1.