Stiri pe aceeasi tema

- In sezonul 11 iUmor concurenții au venit mai pregatiți ca oricand sa starnesca hohote de ras și uimire. Duo Mimikry au venit la iUmor 2021 cu un sketch de zile mari, gata sa ii amuze pe jurați.

- In sezonul 11 iUmor concurenții au venit mai pregatiți ca oricand sa starnesca hohote de ras și uimire. Arun de la Tecuci a venit la iUmor 2021 deghizat in pirat și pregatit sa starneasca hohote de ras.

- In sezonul 11 iUmor concurenții au venit mai pregatiți ca oricand sa starnesca hohote de ras și uimire. Stevo Joslin a venit la iUmor 2021 pentru a impresiona jurații cu umorul sau, aducand pe scena glume din țara lui natala.

- In sezonul 11 iUmor concurenții au venit mai pregatiți ca oricand sa starnesca hohote de ras și uimire. Che Guevara, interpretat de Andreas Petrescu, a venit la iUmor 2021 pentru o lecție de istorie, dar și pentru momente pline de haz.

- Cynthia Vasiu este o fosta concurenta iUmor care a participat in sezonul 8, insa momentul cu ea nu a fost difuzat. Aceasta a primit trei de NU din partea juraților, insa acum a venit sa-și ia revanșa. Cu ce numar a venit in fața juraților in ediția din 2 octombrie 2021.

- Bia Khalifa, pe numele ei real Bianca Emanuela Niculai, a devenit cunoscuta dupa ce a participat la iUmor și și-a acoperit formele doar cu maști de protecție. De curand, aceasta pare sa le fi dat un indiciu fanilor despre cum arata tipul de barbat care o da pe spate. Reacțiile au inceput sa curga valuri.

- Ion Țiriac și-a dat demisia din funcția de președinte al Federației Române de Tenis, iar în cadrul Adunarii Generale a forului au avut loc scene reprobabile. S-a lasat cu îmbrânceli și amenințari, iar la fața locului au ajuns un echipaj de poliție și o ambulanța.De unde…

- Mai mulți gandaci au fost filmați intr-unul din supermaketurile Mega Image din Capitala. Insectele mișunau in frigiderul cu inghețata, insa reprezentanții lanțului de magazine spun ca ultima dezinsecție a fost facuta chiar ieri. Conducerea magazinului susține ca va face verificari in unitatea…