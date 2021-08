Stiri pe aceeasi tema

- Supereroi din universul Marvel sau cei DC, tu ce alegi? La expoziția dedicata personajelor cu puteri supranaturale din Iulius Town iți intalnești preferații. Dar nu uitam nici de poveștile clasice: la teatrul de papuși o vedem pe „Scufița Roșie”, iar atelierele de creație reinstaleaza studioul dedicat…

- In anul 2056, atunci cand Romania va sarbatori 100 de ani de la aderarea la UNESCO, voi, liceenii de astazi, romani de pretutindeni, veți decide pentru țara noastra. Astfel, Comisia Nationala a Romaniei pentru UNESCO, in parteneriat cu Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni va invita la un concurs…

- Comisia Nationala a Romaniei pentru UNESCO (CNR UNESCO) organizeaza un concurs de benzi desenate dedicat lui Constantin Brancusi, in contextul sarbatoririi a 145 de la nasterea marelui sculptor al secolului al XX-lea. Organizat deopotriva si pentru a marca 65 de ani de la aderarea Romaniei…

- Lucrari de tinerete si recente ale castigatorilor din ultimii 20 de ani ai premiului Injuve pentru benzi desenate, una dintre cele mai importante distrinctii spaniole, vor fi expuse incepand din 2 iunie la Modul Carturesti din Bucuresti, informeaza News.ro. Vernisajul va avea loc, incepand…

- COMUNICAT Ii invitam pe copiii pasionați de benzi desenate (BD) intr-o calatorie imaginara la Columna lui Traian – cea mai veche banda desenata antica! Inspirați de scenele sculptate in piatra, participanții vor realiza propriile lor benzi desenate. Atelierele vor avea loc in mediul online, in data…

- ADVERTORIAL. Industria mașinilor electrice incepe sa capete din ce in ce mai multa amploare in Romania. Daca te gandești și tu sa achiziționezi un autovehicul environment-friendly, te așteptam weekend-ul acesta la Iulius Town, unde va avea loc expoziția Timișoara in Era Electro-Mobilitații. Reprezentanți…

- La Iulius Town, in acest weekend, are loc expoziția Timișoara in Era Electro-Mobilitații. Reprezentanți importanți din piața mașinilor electrice și hibride stau la dispoziția celor interesați. In același timp, in Iulius Gardens revin sesiunile de teatru de papuși. La finalul acestei saptamani, pe cei…

- Daca te intrebai ”ce mai iese nou la capitolul seriale in perioada urmatoare”, cei de la Netflix anunța un nou serial care o sa apara pe 4 iunie. „Sweet Tooth” se numește și e adaptat dupa benzi desenate. Vorbim despre seria de reviste de benzi desenate de la DC semnata de Jeff Lemire. ”Sweet Tooth:...…