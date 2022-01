Iulius Mall Suceava, cea mai mare destinație de shopping și entertainment din nordul țării, investește 40 de milioane de euro în extindere • Investiția IULIUS in Suceava va ajunge, astfel, la 110 milioane de euro • Iulius Mall va avea cea mai mare suprafața de retail din nordul țarii, de peste 65.000 mp, dupa extinderea cu inca 14.000 mp • Noi branduri fashion in premiera regionala, restaurante cu terase in aer liber, facilitați pentru timpul liber și servicii • Se adauga zona de parc și recreere • Extinderea parcarii pana la un total de 2.150 de locuri IULIUS este o prezența de peste 13 ani in Suceava, timp in care a devenit destinația principala de shopping, relaxare și distracție, cu peste 10 milioane de vizite… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

